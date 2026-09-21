Arezzo, 23enne pestato in piazza Sant’Agostino: cinque contro uno perché canticchiava

Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito domenica pomeriggio in piazza Sant’Agostino, nel centro di Arezzo, da un gruppo di cinque giovanissimi.

Tutto sarebbe iniziato mentre il giovane passeggiava ascoltando musica con le cuffie e canticchiando. Un comportamento evidentemente sufficiente, per il gruppetto, a far partire prima gli insulti e poi l’aggressione.

Il 23enne sarebbe stato circondato e colpito con schiaffi, pugni e calci, in cinque contro uno.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30, quando la piazza era frequentata da numerose persone. Alcuni passanti hanno chiamato immediatamente il 112, facendo intervenire sul posto due pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza.

All’arrivo dei militari, i ragazzi si sono allontanati nelle vie circostanti. Sono in corso accertamenti per identificarli, anche attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Il giovane aggredito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Gli sarebbero stati riscontrati lievi traumi alla testa e al torace. È stato dimesso in serata con una prognosi di cinque giorni.

Secondo le prime informazioni, non avrebbe ancora formalizzato la querela necessaria per procedere per lesioni lievi.

Resta il dato più difficile da digerire: un’aggressione in pieno pomeriggio, nel cuore della città, nata apparentemente per nulla. E con cinque ragazzi contro uno.