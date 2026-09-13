La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 parte con Mercurio in Bilancia in trigono a Urano e con il Sole in sestile a Marte: idee rapide, voglia di fare e quella pericolosa sensazione che stavolta abbiamo capito tutto. Martedì 15 Venere in Scorpione quadra Plutone e ricorda che amore, soldi e gelosia sono tre materie che l’umanità continua a studiare senza mai passare l’esame. Venerdì 18 Mercurio si oppone a Saturno: le idee restano buone, ma allo sportello manca un allegato.

Tradotto dall’astrologico: si parte lanciati, a metà settimana ci si guarda male e venerdì arriva qualcuno con un timbro. Ad Arezzo è praticamente un normale piano operativo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Partite convinti di poter risolvere traffico, uffici, rotonde e perfino i commenti su Facebook entro martedì. Marte vi dà benzina, Saturno vi mette davanti il cartello “deviazione”. Sul lavoro avete ragione abbastanza spesso da diventare insopportabili; in amore ricordate che vincere una discussione e passare una bella serata sono due discipline diverse. Se entrate in Comune con l’aria di chi sistema tutto, potreste uscirne con un numero di protocollo e una nuova maturità.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: spiegare la precedenza a una rotonda dal finestrino.

Voto: 7, con freccia facoltativa come da tradizione.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Venere e Plutone vi fanno riflettere sul valore delle cose. Voi rifletterete soprattutto sul prezzo. La spesa settimanale diventa un’indagine patrimoniale e una cena fuori richiede ormai la stessa pianificazione di un mutuo. Sul lavoro non vi spostate di un centimetro finché qualcuno non dimostra, con documentazione notarile, che conviene. In amore siete affidabili e calorosi, purché nessuno tocchi il vostro piatto dicendo “assaggio solo”.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: perdere quaranta minuti per il parcheggio gratuito.

Voto: 8, scontrino conservato.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Mercurio e Urano vi regalano intuizioni velocissime. Peccato che ne comunicherete diciassette contemporaneamente. Nei gruppi WhatsApp sarete urbanisti alle 8, epidemiologi alle 10, esperti di bilancio alle 13 e commissari tecnici dopo cena. Una notizia interessante può arrivare davvero: provate l’esperimento estremo di leggerla fino in fondo prima di inoltrarla. In amore meno vocali da sei minuti, più frasi con un punto.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: “gira, non so se è vero”.

Voto: 8 per velocità, 5 per verifica delle fonti.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Marte vi rende energici e suscettibili, combinazione che in famiglia dovrebbe richiedere il nulla osta dei Vigili del Fuoco. Avete voglia di sistemare casa, rapporti e passato entro il fine settimana. Cominciate magari dal cassetto. Sul lavoro evitate di interpretare ogni “ok” come una dichiarazione ostile mascherata. In amore la sensibilità è una qualità; il verbale retroattivo delle offese dal 2019 un po’ meno.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: “non ho niente” pronunciato come una minaccia.

Voto: 7, archivio emotivo perfettamente indicizzato.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Giove continua a sostenere la vostra naturale convinzione che il mondo stesse aspettando proprio voi. Settimana ottima per proporre, guidare e comparire nelle fotografie possibilmente al centro. Sul lavoro una vostra idea può funzionare sul serio, fatto che renderà ancora più difficile frequentarvi. Se siete in politica, resistete alla tentazione di inaugurare anche il cambio della cartuccia della stampante. In amore lasciate al partner almeno una battuta nel comunicato.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: tagliare nastri che non esistono.

Voto: 9, applauso già predisposto.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è ancora dalla vostra parte e voi festeggiate nel modo più spontaneo possibile: mettendo ordine. Venerdì Mercurio contro Saturno trasforma una pratica semplice in un pellegrinaggio fra PEC, allegati e firme mancanti. Non disperate: siete l’unico segno che davanti alla frase “manca il modulo B” prova una specie di eccitazione professionale. In amore smettete di correggere il modo in cui l’altro carica la lavastoviglie. O almeno fatelo senza relazione tecnica.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: rispondere a una PEC con una PEC che chiede conferma della PEC.

Voto: 9, protocollato in triplice copia.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio nel segno vi rende brillanti, diplomatici e capaci di spiegare entrambe le posizioni con tale eleganza che alla fine nessuno ricorderà quale fosse la vostra. Lunedì arriva un’idea buona: prendetela prima che convochiate un tavolo di confronto per valutarla. Venerdì Saturno pretende una decisione, parola che vi provoca orticaria. In amore il dialogo funziona, purché prima o poi contenga anche un verbo definitivo.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: chiedere un parere a dodici persone per scegliere il gelato.

Voto: 8, salvo riesame.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere nel segno quadra Plutone e voi diventate romantici come una commissione d’inchiesta. Su Facebook noterete dettagli che agli altri sfuggono: chi ha messo il like, chi l’ha tolto, chi era online alle 2.17 e soprattutto perché. In amore l’intensità è alta, la serenità ha preso ferie. Sul lavoro il vostro fiuto è eccellente, ma non ogni collega che abbassa la voce sta organizzando un complotto contro di voi. Alcuni parlano piano per educazione, pratica ormai esoterica.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: aprire un fascicolo per un cuoricino.

Voto: 8, accesso agli atti sentimentali respinto.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Avete bisogno di movimento, novità e possibilmente un biglietto con scritto “partenza”. La settimana vi offre occasioni interessanti, ma anche quella seccatura chiamata conseguenze. Sul lavoro un progetto può accelerare se smettete di aggiungere idee mentre gli altri stanno ancora montando la prima. In amore cercate leggerezza: ottimo, purché non significhi sparire e ricomparire domenica con “che settimana!”.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: prenotare prima di controllare il saldo.

Voto: 8, bagaglio a mano emotivo.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Venerdì Saturno mette il freno alle comunicazioni e voi, invece di lamentarvi, tirate fuori una cartellina. È il vostro habitat. Sul lavoro qualcuno arriverà con un problema “piccolo e urgente” nato sei mesi fa: indovinate chi lo risolverà. Cercate almeno di non premiare l’umanità per la sua pigrizia facendo sempre tutto voi. In amore una serata senza agenda, obiettivi e verifica finale potrebbe sorprendentemente funzionare.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: trasformare l’aperitivo in riunione operativa.

Voto: 8 e mezzo, scadenza rispettata anche dagli astri.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano vi manda lampi di genio e Mercurio li capisce al volo. Gli altri, meno. Lunedì potreste trovare una soluzione elegante a un problema che tutti affrontavano con la tecnica locale del “s’è sempre fatto così”. Non esagerate però: se per usare la vostra innovazione servono tre password, un QR code e un tutorial, forse il foglio di carta non era ancora morto. In amore sorprendete, ma ricordatevi di avvisare.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: chiamare “intuitiva” un’app che capite solo voi.

Voto: 9 beta.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio e Saturno venerdì vi chiedono una cosa crudele: distinguere quello che avete intuito da quello che avete capito davvero. Le emozioni sono forti, ma non tutto ciò che sentite è un messaggio dell’universo; qualche volta è solo fame. Sul lavoro mettete per iscritto gli accordi, perché “mi sembrava avesse detto” non è ancora riconosciuto come contratto. In amore meno telepatia e una domanda in più.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: interpretare la punteggiatura dei messaggi.

Voto: 7 e mezzo, sogno allegato ma non firmato.

Conclusione: il cielo accelera, poi arriva Saturno con la modulistica

Dal 14 al 20 settembre il copione è semplice: lunedì Mercurio e Urano accendono le lampadine, martedì Venere e Plutone accendono le discussioni, venerdì Mercurio e Saturno spengono chi pensava di cavarsela senza documenti. Domenica Venere e Urano rimettono un po’ di imprevedibilità nei rapporti, perché evidentemente la settimana non aveva ancora prodotto abbastanza materiale.

Gemelli, Bilancia e Acquario avranno idee da vendere. Vergine e Capricorno sapranno trasformarle in qualcosa di utilizzabile. Scorpione e Cancro dovranno evitare di trasformare ogni emozione in una commissione parlamentare. Leone continuerà a comportarsi come se fosse già arrivata la troupe.

Le stelle, insomma, fanno il possibile. Per il resto ci sono il buon senso, la pazienza e, nei casi più disperati, il numero di protocollo.

Immagine generata con intelligenza artificiale