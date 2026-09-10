Tragedia ad Alba Adriatica, muore in mare un turista aretino di 74 anni

Un turista di 74 anni, proveniente dall’Aretino, è morto nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre ad Alba Adriatica dopo aver accusato un malore durante un bagno in mare.

La tragedia si è verificata intorno alle 17 nel tratto di spiaggia davanti all’Hotel Atlas, sul lungomare della località teramana.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa abruzzese, l’uomo si trovava in vacanza con la famiglia e sarebbe stato ormai alla conclusione del soggiorno. Durante il bagno avrebbe accusato un malessere e sarebbe riuscito, autonomamente o con l’aiuto di altre persone, a raggiungere la riva.

Una volta sulla spiaggia la situazione sembrava inizialmente essersi stabilizzata, ma poco dopo il 74enne ha perso conoscenza.

Immediati i soccorsi. I bagnini e le persone presenti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le manovre di rianimazione sarebbero proseguite per oltre quaranta minuti, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera e, secondo alcune ricostruzioni, i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Resta prudente, al momento, non indicare come certa la causa del decesso. Le prime informazioni parlano di un possibile arresto cardiocircolatorio, mentre altre fonti riferiscono che dovrà essere definitivamente chiarito se il malore sia avvenuto in acqua e quale ruolo abbia eventualmente avuto l’annegamento.

La Procura è stata informata dell’accaduto. Secondo quanto riferito da Notizie d’Abruzzo, il sostituto procuratore Davide Rosati ha disposto la restituzione della salma ai familiari, consentendo così il rientro nell’Aretino per le esequie.