A San Leo passa il lupo, su Facebook ne arrivano 300: tutti esperti, nessuno col radiocollare

Dopo l’avviso del Comune di Poppi, il tema arriva alle porte di Arezzo. Resti di un gatto sarebbero riconducibili presumibilmente a una predazione, mentre sotto il servizio di Arezzo TV esplode il dibattito: paura, animalisti, cacciatori, fischi, urla e improvvisati corsi accelerati di etologia.



Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Dopo Poppi, dove il Comune ha invitato i cittadini a non avvicinare, inseguire, alimentare o fotografare i lupi da vicino, il dibattito si sposta alle porte di Arezzo.

A San Leo, un servizio di Arezzo TV ha raccontato il ritrovamento dei resti di un gatto, episodio indicato come presumibilmente riconducibile alla predazione di un lupo.

Nel servizio alcuni residenti riferiscono inoltre avvistamenti nella zona e nelle aree vicine, da Patrignone a Pratantico e Giovi, manifestando soprattutto preoccupazione per cani e gatti.

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Fin qui la notizia.

Poi è arrivato Facebook.

E lì il lupo, francamente, è diventato quasi un dettaglio.

Oltre 300 commenti e nasce l’Università popolare del lupo

Sotto il servizio sono comparsi oltre 300 commenti.

C’è chi sostiene che i lupi siano troppi.

Chi dice che non ci sia alcun problema.

Chi accusa gli animalisti.

Chi accusa i cacciatori.

Chi invita a tenere i gatti in casa.

Chi sostiene che il lupo non mangi i gatti.

Chi racconta invece di averne già persi.

E naturalmente non poteva mancare la scuola aretina di autodifesa faunistica.

Un commentatore racconta di incontrare lupi da trent’anni durante le sue uscite notturne con il telescopio e propone una tecnica essenziale: allargare le braccia e “tirare un bercio”.

Secondo la testimonianza, il risultato sarebbe talmente efficace che il lupo rischierebbe di arrivare direttamente in Adriatico.

Una soluzione interessante.

Manca soltanto capire se per il bercio serva il porto d’armi.

Il problema è che, in mezzo alle battute, c’è una persona che ha perso il gatto

La discussione però cambia tono quando interviene una donna che afferma di essere la proprietaria dell’animale.

Chiede rispetto, invita a evitare commenti fuori luogo e domanda se qualcuno sappia dove siano stati portati i resti.

Ed è probabilmente il punto da cui sarebbe utile ripartire.

Perché si può discutere per settimane della presenza del lupo, della gestione della fauna selvatica, della sicurezza degli animali domestici e delle responsabilità delle istituzioni.

Ma un gatto morto non diventa automaticamente materiale per il derby tra “lupisti” e “antilupisti”.

Specialmente se dall’altra parte dello schermo c’è qualcuno che lo stava cercando.

No, dire che i lupi possono predare cani e gatti non è propaganda

Nel dibattito compare anche una certezza molto diffusa: il lupo non mangerebbe i gatti.

Peccato che la questione sia un po’ meno semplice.

ISPRA, parlando dei lupi che frequentano con assiduità contesti abitati, documenta anche casi di predazione di cani e gatti, randagi o padronali, talvolta persino all’interno di aree recintate.

Questo naturalmente non significa che ogni gatto scomparso sia stato mangiato da un lupo.

E soprattutto non consente di stabilire, senza accertamenti, che il responsabile del caso di San Leo sia certamente un lupo.

È quella fastidiosa zona intermedia chiamata prudenza.

Una roba che sui social viene ancora distribuita in quantità omeopatiche.

“Sono troppi”: forse. Ma prima servirebbe sapere quanti sono

Nel servizio un residente sostiene che gli animali si sarebbero avvicinati perché sarebbero “sovrannumero”.

È una preoccupazione comprensibile, ma non è automaticamente un dato scientifico.

La Regione Toscana conferma invece un fatto più generale: negli ultimi decenni la popolazione del lupo è cresciuta e la specie ha ormai colonizzato praticamente tutto il territorio regionale, con un conseguente aumento delle occasioni di incontro anche nelle zone urbanizzate.

Questo è il punto.

La presenza del lupo vicino alle abitazioni non è più una questione da favola.

Ma nemmeno ogni avvistamento significa che Cappuccetto Rosso debba chiedere la scorta.

Da Poppi a San Leo, il problema ormai è concreto

L’avviso diffuso dal Comune di Poppi e le segnalazioni dell’area aretina raccontano comunque la stessa cosa: la convivenza fra fauna selvatica e aree abitate richiede attenzione.

ISPRA indica fra le misure preventive anche una corretta gestione dei rifiuti e delle possibili fonti alimentari e una maggiore attenzione nella custodia degli animali domestici.

Tradotto:

niente crocchette lasciate fuori come buffet notturno, animali domestici controllati e meno improvvisazioni.

Soprattutto niente inseguimenti per fare il video da mettere nelle storie.

Il lupo ha già abbastanza problemi senza dover diventare anche content creator.

Il lupo divide Arezzo. E lui probabilmente non lo sa

Alla fine il servizio da San Leo racconta due fenomeni contemporaneamente.

Il primo è reale: la presenza del lupo sempre più vicina alle zone abitate e la conseguente preoccupazione per gli animali domestici.

Il secondo è altrettanto reale ma decisamente più rumoroso: la capacità dei social di trasformare qualsiasi problema complesso in due curve contrapposte.

Da una parte:

“Abbatteteli tutti.”

Dall’altra:

“Il lupo non farebbe male a una mosca.”

Nel mezzo ci starebbero la scienza, il monitoraggio, la prevenzione, i comportamenti corretti e magari qualche decisione delle istituzioni.

Ma quelli, purtroppo, fanno molti meno commenti.

Il lupo almeno, quando non ha niente da aggiungere, sta zitto.

Su Facebook questa evoluzione non è ancora arrivata.

Immagine generata con AI a scopo illustrativo