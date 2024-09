Incidente tra auto e moto a Terranuova Bracciolini: 66enne trasportato in ospedale

Questo pomeriggio, alle ore 17.55, il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un incidente tra un’auto e una moto in via San Tito, a Terranuova Bracciolini. Nell’incidente è rimasto ferito un motociclista di 66 anni.

Il motociclista, dopo l’intervento dei soccorritori, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale la Gruccia dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giovanni Valdarno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico nella zona.