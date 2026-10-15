Ponte Buriano, il nuovo ponte prende forma: le foto del cantiere

Il cantiere del nuovo ponte sull’Arno a Ponte Buriano è al centro di una galleria di undici fotografie che documentano lo stato dei lavori nell’ottobre 2026. Le immagini mostrano gli accessi all’area, le piste di cantiere, i mezzi, le armature e alcune delle strutture in corso di realizzazione.

L’intervento, promosso dalla Provincia di Arezzo, prevede un nuovo attraversamento e la relativa viabilità alternativa, con l’obiettivo di alleggerire il traffico nell’area e tutelare il ponte storico medievale.

La prima pietra è stata posata il 26 gennaio 2026. Secondo quanto comunicato dalla Provincia all’avvio del cantiere, l’investimento ammonta a 21 milioni di euro e la durata prevista dei lavori è di 720 giorni, con un orizzonte di completamento nel 2028.

Le fotografie raccontano come si presenta oggi il cantiere, ma da sole non consentono di stabilire se i lavori siano in anticipo o in ritardo rispetto al programma. Per quello servono aggiornamenti ufficiali sul cronoprogramma.

La galleria fotografica

Fotografie del cantiere, ottobre 2026.