Maratonina di Arezzo 2026, vincono Kosgey e Musabyeyezu. Mori e Mattesini primi nella 10,6 km

Peter Kiprot Kosgey e Adeline Musabyeyezu sono i vincitori della 27ª Maratonina Città di Arezzo, disputata domenica 25 ottobre 2026. Il keniano ha conquistato la mezza maratona maschile con il tempo di 1:01:39, mentre la portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana ha vinto tra le donne in 1:14:05. Nella competitiva sui 10,6 chilometri si sono imposti Lorenzo Mori e Valentina Mattesini, entrambi dell’U.P. Policiano Arezzo Atletica.

La manifestazione, organizzata dall’Unione Polisportiva Policiano con il supporto della FIDAL e delle istituzioni locali, ha portato gli atleti lungo le strade cittadine, con partenza da via Crispi e arrivo in via Roma. Il programma comprendeva la mezza maratona di 21,097 chilometri, su percorso omologato di due giri, la 10,6 chilometri competitiva e le prove non competitive. Tra gli appuntamenti anche i campionati italiani riservati a medici e al settore bancario e assicurativo.

La corsa è stata accompagnata dalle iniziative del progetto «Il Cuore in Corsa», dedicate alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà.

Kosgey davanti a cinque keniani

Peter Kiprot Kosgey ha tagliato per primo il traguardo in 1:01:39, precedendo Nixon Kiprotich Kirwa (1:02:22) e Kelvin Kariuki Gachanga (1:02:26). Quarto Naason Cheruiyot (1:02:28), quinto Legsn Lolkurrau (1:02:41): tutti keniani i primi cinque della classifica maschile.

Il primo atleta non keniano è stato Jean Marie Vianney Niyomukiza dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno, sesto in 1:03:00. Settimo il francese Clément Touati (1:03:18), ottavo Jacob Kipkorir Kosgei del G.S. Orecchiella Garfagnana (1:03:55).

Primo italiano Gianluca Ferrato dell’Atletica Saluzzo, dodicesimo assoluto in 1:07:05. Classe 1993, Ferrato vanta un personale di 1:03:58 nella mezza maratona, registrato a Cremona nell’ottobre 2025, e di 2:16:38 nella maratona, realizzato a Reggio Emilia nel dicembre dello stesso anno.

Musabyeyezu prima nella mezza femminile

Adeline Musabyeyezu, atleta ruandese del G.S. Orecchiella Garfagnana, si è imposta in 1:14:05. Alle sue spalle Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello, seconda in 1:18:03, e Mercy Jebichii dell’ASD Atletica Gran Sasso Teramo, terza in 1:18:25.

La prima italiana è stata Alice Papotti della XC Team ASD, quarta al traguardo con il tempo di 1:20:28.

10,6 chilometri, festa per Mori e Mattesini

Nella prova competitiva più corta, doppio successo per la società organizzatrice. Lorenzo Mori dell’U.P. Policiano Arezzo Atletica ha vinto la gara maschile in 34:22, davanti a Matteo Cannucci de Il Gregge Ribelle (35:23) e Andi Dibra del G.S. Il Fiorino (35:43).

Tra le donne prima Valentina Mattesini, anche lei dell’U.P. Policiano Arezzo Atletica, in 39:50. Seconda Alessandra Nacchia dell’ASD Marciatori Antraccoli (42:07), terza Emanuela Varasano dell’ASD Track & Field Master Gross (43:43).

Una giornata di sport internazionale, dunque, ma anche di soddisfazioni per i colori aretini. Per una domenica il cronometro ha avuto più importanza del traffico, ed è già una bella vittoria.

Per le classifiche complete di tutte le categorie si può consultare il resoconto dei risultati.

Foto di apertura: Felice Rogialli.