Grandi nomi e grandi storie: al via la nuova stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia

Chiara Francini, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Massimo Dapporto, Fabio Troiano, Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Roberto Ciufoli e Toni Fornari: sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio, che prenderà il via venerdì 7 novembre.

Otto appuntamenti in cartellone, frutto della collaborazione tra il Comune di Pratovecchio Stia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porteranno sul palco grandi interpreti e autori della scena nazionale, tra classici senza tempo e nuove produzioni.

Le conferme degli abbonamenti saranno possibili dal 14 al 24 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 25 ottobre al 3 novembre.

Il programma

7 novembre – COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, regia di Alessandro Tedeschi.

Una commedia all’italiana che racconta con ironia la tragicomica crisi di una coppia di coniugi figli del Sessantotto e delle contraddizioni del cambiamento sociale.

22 novembre – PIRANDELLO PULP

di Edoardo Erba, regia di Gioele Dix, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano.

Una rilettura brillante e surreale del mondo pirandelliano: irresistibile, intelligente e fuori da ogni schema.

19 dicembre – TARTUFO

da Molière, rielaborazione e regia di Michele Sinisi.

Un classico sempre attuale, dove l’ipocrisia e l’ambiguità del protagonista diventano specchio delle debolezze umane di ogni epoca.

16 gennaio – IL PADRONE

di Gianni Clementi, con Nancy Brilli, regia di Pierluigi Iorio.

Una commedia noir dai ritmi serrati, che alterna ironia, suspense e tenerezza in un vortice di emozioni e colpi di scena.

5 febbraio – A MIRROR

di Sam Holcroft, con Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini.

Un thriller teatrale ad alto tasso di ironia e adrenalina, che riflette su libertà di parola, censura e potere, in uno spettacolo dove nulla è come sembra.

19 febbraio – TIPI

di e con Roberto Ciufoli.

Un divertente “one man show” antropologico in cui l’attore racconta e interpreta, tra monologhi, poesie e sketch, le infinite sfumature dell’animo umano.

13 marzo – CENA CON SORPRESA

di Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra.

Una commedia brillante che mette alla prova le certezze di una coppia borghese durante una cena ricca di colpi di scena.

25 marzo – NEL BLU. Avere tra le braccia tanta felicità

uno spettacolo di e con Mario Perrotta.

Un viaggio poetico nella felicità, ispirato alla vita e alle canzoni di Domenico Modugno, per riflettere su quanto sia difficile, oggi, ritrovare la voglia di sognare.

Biglietti e promozioni

Gli spettacoli iniziano sempre alle ore 21:00.

Abbonamenti:

Prime file €115

Seconde file €100

Biglietti:

Intero €18

Ridotto soci Unicoop Firenze €16

Ridotto “Carta dello Spettatore FTS” e persone con disabilità €12

Biglietto Futuro Under 30 e studenti universitari con “Carta Studente della Toscana” €8

Prevendite disponibili una settimana prima di ogni spettacolo:

presso la sede comunale di Piazza Maccioni, 1 – Pratovecchio

online su discoverarezzo.com

la sera dello spettacolo, dalle ore 20, presso il teatro.

Tra le iniziative speciali: la Carta dello Spettatore FTS, la Carta Studente della Toscana, il progetto Biglietto sospeso, Buon compleanno a teatro e FTS per l’ambiente, che premia chi usa i mezzi pubblici.

Info:

Teatro Comunale degli Antei – Pratovecchio Stia

0575 583762 – 504837 – 504838

cultura.pratovecchiostia@casentino.toscana.it