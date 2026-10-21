Marchionna, il sacco dell’immondizia prende il volo e finisce sull’albero. Mistero sul lanciatore

Ad Arezzo la raccolta dei rifiuti raggiunge nuove vette. Letteralmente.
Un lettore dell’Ortica ci ha inviato un breve video girato nei pressi dei cassonetti dietro la pizzeria della Marchionna. Le immagini mostrano un sacco nero dell’immondizia rimasto impigliato tra i rami di un albero, sopra i contenitori dei rifiuti.
«Volevo capire come hanno fatto a buttare quel sacco nero in quell’albero. Incredibile!», commenta il lettore nel filmato.
E in effetti la domanda merita una riflessione.
Si è trattato di un lancio particolarmente ambizioso? Di un errore di mira? Oppure qualcuno ha interpretato il conferimento dei rifiuti come una nuova disciplina olimpica?
Non lo sappiamo. Di certo il cassonetto era lì sotto, comodamente raggiungibile, ma il sacco ha scelto una sistemazione decisamente più panoramica.
Adesso resta da capire chi lo recupererà. Perché la raccolta porta a porta la conoscevamo, quella ramo a ramo ci mancava.
Guardate il video e giudicate voi.