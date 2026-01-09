4.6 C
Comune di Arezzo
venerdì, Gennaio 9, 2026
type here...
HomeCronacheAttualitàLinea Arezzo Firenze: torna il treno 18754

Linea Arezzo Firenze: torna il treno 18754

Dopo la soppressione per i lavori sulla linea, il regionale Arezzo–Firenze tornerà in servizio dalla terza settimana di gennaio con un lieve anticipo di partenza e una programmazione valida per tutto il 2026

Redazione
By Redazione

-

Il treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, soppresso nei giorni feriali con l’entrata in vigore dell’orario invernale per consentire interventi di manutenzione programmata, sarà ripristinato a partire dalla terza settimana di gennaio. L’annuncio è arrivato da Trenitalia nel corso del primo incontro del Tavolo istituzionale di confronto dedicato alla linea Firenze–Arezzo–Chiusi, convocato dalla Regione Toscana.

Il ripristino accoglie la richiesta avanzata dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, sollecitato da numerose segnalazioni dei pendolari. Il treno tornerà con le stesse fermate, ma con una lieve modifica di orario: partenza da Arezzo anticipata alle 10.45 (anziché 11.08), così da garantire la sicurezza dei cantieri e mantenere l’arrivo a Firenze Santa Maria Novella nell’orario consueto. La nuova programmazione resterà valida per tutto il 2026.

Il Tavolo — che riunisce Regione, enti locali, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e rappresentanti dei pendolari — ha affrontato anche lo stato dei lavori di rinnovo dei binari sulla linea storica Firenze–Arezzo. Gli interventi interessano il tratto tra Firenze Rovezzano e Incisa Valdarno, oltre alla stazione di San Giovanni Valdarno. Avviati l’8 gennaio, proseguiranno fino al 28 febbraio 2026, con effetti sulla circolazione fino all’8 marzo: previste modifiche di orario e rallentamenti stimati tra 5 e 10 minuti per i regionali delle linee Firenze–Arezzo–Chiusi e Pistoia–Montevarchi. I lavori, svolti prevalentemente in orario notturno, prevedono il rinnovo di circa 30 km di binari per un investimento complessivo di 23 milioni di euro.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sostituzione del Ponte a Pino a Firenze, intervento di manutenzione straordinaria di RFI su un’infrastruttura considerata a fine vita e strategica sia per il traffico ferroviario sia per la viabilità cittadina. Il progetto prevede la demolizione del cavalcaferrovia esistente e la realizzazione di una nuova struttura più sicura, affiancata da pista ciclopedonale. I lavori, avviati a fine 2025, proseguiranno a fasi alterne nel 2026 e si concluderanno a settembre 2026, con le fasi più critiche concentrate nell’estate.

Gli interventi comportano chiusure stradali (parziali e totali), deviazioni, sensi unici e interruzioni ferroviarie, tra cui quella tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. Per mitigare i disagi è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale. In particolare, per la realizzazione della passerella pedonale di supporto alla mobilità, la circolazione ferroviaria tra Rifredi e Campo di Marte sarà totalmente sospesa dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio.

«Questo primo tavolo sulla linea aretina — ha spiegato l’assessore Boni — inaugura un metodo fondato sulla responsabilità condivisa e sull’ascolto strutturato. La mobilità non è solo un tema tecnico: incide sulla qualità della vita e sulla coesione dei territori». Positivo il giudizio anche di amministratori locali e comitati dei pendolari, che hanno apprezzato il confronto diretto. Il prossimo incontro è già fissato per il 15 aprile 2026 alle ore 10.30.

Articoli correlati:

Autostrade, pioggia di cantieri in Toscana: chiusure e deviazioni su A1 e A11 nei prossimi giorni La Asl Toscana sud est manda in pensione i CD: dal 2026 solo referti e immagini digitali Piedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO₂ risparmiati. Nuovi premi per i bambini Giornata delle Vittime della Strada: la Prefettura di Arezzo rilancia l’impegno per la sicurezza Lavoratori Carrara Pratovecchio in agitazione fino al 30 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative della Provincia di Arezzo La Fraternità Federico Bindi apre “Casa Don Dino” “…questo NON è AMORE”: la Polizia di Stato rilancia la campagna contro la violenza sulle donne

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incendio nella notte a San Giovanni Valdarno: distrutti annessi agricoli, salvato un cane
Articolo successivo
Nevi care
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024