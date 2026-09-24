La crisi del Golfo arriva fino alla bolletta: ad Arezzo 10 milioni in più in sei mesi

La crisi del Golfo sarà pure a migliaia di chilometri da Arezzo, ma quando arriva la bolletta le distanze geografiche diventano improvvisamente molto relative.

Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato, elaborata su dati Istat, tra febbraio e agosto 2026 le famiglie della provincia di Arezzo avrebbero sostenuto un extracosto complessivo di circa 10 milioni di euro per elettricità, gas e altri combustibili domestici.

Nello stesso periodo i prezzi dell’energia ad Arezzo sono aumentati complessivamente dell’11,3%, praticamente in linea con il dato nazionale del +11,4%.

Una posizione che colloca Arezzo al 43° posto tra le 78 province considerate dall’analisi. Non siamo sul podio, insomma, ma quando si tratta di pagare di più riusciamo comunque dignitosamente a stare nel gruppo.

A livello nazionale Confartigianato stima che, nei sei mesi considerati, la maggiore spesa delle famiglie italiane abbia raggiunto circa 1,8 miliardi di euro.

A spingere maggiormente gli aumenti sono stati il gas, cresciuto del 13,5%, e l’elettricità, salita del 10,1%. Incrementi decisamente superiori all’inflazione complessiva registrata nello stesso periodo.

Anche la Toscana presenta un conto poco romantico: aumento dei prezzi energetici del 10,7% e circa 106 milioni di euro di extracosti complessivi per le famiglie.

«I numeri relativi ad Arezzo mostrano come le tensioni internazionali sull’energia abbiano ricadute concrete anche sui bilanci delle famiglie del nostro territorio», sottolinea Maurizio Baldi, presidente di Confartigianato Imprese Arezzo.

Secondo Baldi, 10 milioni di euro di maggiore spesa in sei mesi rappresentano un impatto significativo e rendono ancora più importante poter contare su prezzi energetici stabili, insieme a interventi per l’efficienza energetica e il contenimento dei consumi.

Va precisato che i 10 milioni rappresentano una stima elaborata da Confartigianato sulla base dell’andamento dei prezzi Istat e della spesa delle famiglie, non dieci milioni comparsi materialmente in una singola bolletta collettiva degli aretini.

Il senso del dato, però, cambia poco: quello che succede nei mercati internazionali finisce rapidamente dentro i bilanci domestici.

Dalle tensioni nel Golfo al contatore di casa, passando per mercati energetici, quotazioni, fornitori e tasse. Un viaggio lunghissimo che ha una singolare capacità di concludersi sempre nello stesso posto: il portafoglio.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.