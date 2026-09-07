L’oroscopo dell’Ortica: finita la Giostra, ricomincia la gara per trovare parcheggio

La settimana dal 7 al 13 settembre 2026 ha il suo snodo giovedì 10, quando Mercurio lascia la Vergine ed entra in Bilancia, mentre Venere passa nello Scorpione. Prima si controllano virgole, allegati e scadenze; dopo si prova a trattare con gli altri, ma continuando a sospettare che nascondano qualcosa.

Tradotto dall’astrologico: la diplomazia arriva, però accompagnata dall’interrogatorio. Ad Arezzo la Giostra è finita e comincia lo sport successivo: spiegare chi aveva già capito tutto, chi ha sbagliato traiettoria e perché le transenne siano sempre più organizzate dei cittadini.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La Giostra è finita, ma voi continuate a partire alla lancia contro il traffico, il Comune e chi affronta una rotonda senza mettere la freccia. Saturno prova a insegnarvi la pazienza con il metodo tradizionale: uffici chiusi, deviazioni e persone che rispondono “non dipende da noi”. Sul lavoro avete energia sufficiente per tre colleghi e diplomazia sufficiente per mezzo. In amore evitate di trasformare ogni osservazione in un’interrogazione consiliare. Sui social contate fino a dieci; se arrivate a tre è già un risultato amministrativo.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: sfidare una transenna convinti che vi riconosca.

Voto: 6 e mezzo, con precedenza non pervenuta.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Venere vi ricorda che il piacere costa, soprattutto quando il menù dice “prezzo secondo disponibilità”. La settimana favorisce ristoranti, spesa e piccoli acquisti che diventeranno misteriosamente una rata. Sul lavoro sarete solidi, affidabili e disponibili al cambiamento purché non cambi assolutamente niente. In amore cercate un posto tranquillo, possibilmente con parcheggio davanti: il corteggiamento va bene, ma camminare duecento metri vi pare già una relazione impegnativa.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: fare tre giri dell’isolato per risparmiare cinquanta centesimi.

Voto: 8, coperto compreso ma senza digestivo.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Mercurio cambia segno e voi cambiate versione. Nei gruppi WhatsApp compariranno esperti di traffico, sanità, cavalli, geopolitica e raccolta differenziata, spesso riuniti nella stessa persona. Avrete molto da dire e pochissimo tempo per verificare se sia vero. Sul lavoro una buona idea rischia di annegare dentro quattro vocali, sette precisazioni e la frase “comunque non voglio fare polemica”. In amore provate il metodo rivoluzionario della domanda seguita dall’ascolto della risposta.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: inoltrare “non so se è vero” a quarantadue contatti.

Voto: 7, ultimo accesso sempre visibile.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Marte nel segno vi rende operativi, sensibili e pronti a offendersi con una velocità che dovrebbe essere studiata dall’alta velocità ferroviaria. In famiglia tutti chiedono collaborazione intendendo la vostra. Sul lavoro non ogni silenzio nasconde un complotto: qualche collega potrebbe semplicemente lavorare, fenomeno raro ma documentato. In amore smettete di dire “fai come vuoi” con il tono di chi ha già preparato il processo, la sentenza e il documentario commemorativo.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: conservare gli screenshot per il dibattimento.

Voto: 7, con memoria storica non richiesta.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Giove nel segno continua a darvi presenza, ambizione e la convinzione che ogni stanza abbia bisogno di un vostro discorso. Sul lavoro siete pronti a inaugurare perfino la riapertura del cassetto dopo le ferie, con taglio del nastro, fotografia e ringraziamento alle istituzioni. Le opportunità esistono davvero, ma servirà anche qualcuno che avviti le viti mentre voi illustrate la visione. In amore il fascino funziona: evitate soltanto di presentare il partner come parte del progetto.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: convocare la stampa per un aperitivo.

Voto: 8 e mezzo, fascia tricolore venduta separatamente.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole resta nel segno e Mercurio vi accompagna fino a giovedì: quattro giorni magnifici per correggere documenti, persone e perfino i cartelli scritti male. A Cortona negli uffici comunali bisogna entrare a volto scoperto; le pratiche, invece, potranno continuare a non farsi riconoscere. Una PEC riceverà risposta, ma soltanto per comunicarvi che la risposta arriverà con successiva comunicazione. In amore archiviate il foglio Excel delle mancanze: il partner non è una procedura da mettere a norma.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: inviare “gentile sollecito” con diciassette allegati.

Voto: 9, protocollato ma ancora in istruttoria.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio entra nel segno e vi regala parole giuste, toni civili e nuovi strumenti per rimandare la decisione. Sul lavoro diventerete mediatori ufficiali fra chi vuole fare tutto subito e chi propone un tavolo tecnico entro il 2031. In amore potrete chiarire una questione, purché scegliate finalmente fra “parliamone” e “non è il momento”. La vostra diplomazia salverà la settimana; la vostra indecisione tenterà subito di rovinarla per mantenere l’equilibrio.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: aprire una consultazione sul gusto della pizza.

Voto: 8, approvato con astensione personale.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere entra nel segno giovedì e rende le relazioni più intense, magnetiche e semplici come un’inchiesta con otto faldoni. Su Facebook individuerete collegamenti segreti fra una fotografia sfocata, un appalto, Mercurio e il cugino dell’assessore. In amore volete sincerità assoluta, ma continuerete a rispondere “nulla” quando vi chiedono cos’avete. Sul lavoro l’intuito vi aiuta; il problema comincia quando l’intuito apre un profilo anonimo e pubblica le conclusioni.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: commentare “casualmente proprio oggi”.

Voto: 8, accesso agli atti già richiesto.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Giove sostiene entusiasmo e nuove partenze, due cose che vi piacciono molto più degli arrivi e delle responsabilità intermedie. Sul lavoro si apre una possibilità interessante, accompagnata purtroppo da orari, scadenze e persone che pretendono risposte. In amore avete bisogno di spazio: spiegatelo senza scomparire per tre giorni e tornare con una fotografia del tramonto. Il cielo favorisce i viaggi, il conto corrente preferisce una passeggiata.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: comprare il biglietto prima di leggere dove porta.

Voto: 8, ritorno non incluso.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno vi chiede di consolidare, pianificare e portare pazienza con chi usa “sinergia” come sostituto del verbo lavorare. Sul lavoro erediterete una pratica urgente che qualcun altro custodiva con affetto dal mese di aprile. La risolverete, naturalmente, rafforzando la leggenda secondo cui potete fare tutto voi. In amore mettete via il cronoprogramma: una cena non ha bisogno di obiettivi, indicatori e relazione conclusiva. Qualche volta rilassarsi è produttivo, anche se non è rendicontabile.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: fissare una riunione per decidere se riposare.

Voto: 8, straordinari già incorporati.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Le vostre idee guardano al 2040, mentre l’ufficio aspetta ancora il modulo del 2025. La settimana invita a trasformare una visione rivoluzionaria in qualcosa che gli esseri umani possano aprire senza aggiornare il sistema operativo. Sul lavoro proponete pure l’innovazione, ma evitate una presentazione di settanta slide per spiegare la semplicità. In amore cercate libertà e leggerezza: ricordate che leggere i messaggi e non rispondere non è ancora una corrente filosofica.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: chiamare “fase sperimentale” un ritardo.

Voto: 7 e mezzo, compatibilità in verifica.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Le emozioni restano abbondanti e prive di raccolta differenziata. Assorbirete umori, mezze frasi e facce storte fino a costruire una serie televisiva che esiste soltanto nella vostra testa. Sul lavoro l’intuito suggerisce la direzione, ma controllate anche l’indirizzo della mail prima di premere “rispondi a tutti”. In amore non dovete salvare chiunque: qualche adulto può attraversare la settimana con le proprie gambe e perfino ricordarsi una scadenza.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: scambiare una spunta blu per un segno del destino.

Voto: 8 emotivo, 5 con allegati.

Conclusione: Mercurio media, Venere indaga e l’umanità resta imputata

La settimana dal 7 al 13 settembre parte con la precisione della Vergine e cambia tono il 10 settembre: Mercurio entra in Bilancia e prova a rendere civili le conversazioni, mentre Venere nello Scorpione trasforma ogni sorriso in una domanda supplementare.

Leone, Bilancia e Scorpione avranno il vento cosmico a favore, con il rischio di usarlo per gonfiare conferenze stampa, mediazioni infinite e fascicoli personali. Toro, Vergine e Capricorno potranno concludere qualcosa di concreto. Ariete, Cancro e Gemelli dovranno invece ricordare che alzare il volume non aggiunge documenti alla pratica.

Per tutti vale la regola dell’Ortica: le stelle indicano la direzione. Per Medioetruria, invece, il treno è ancora sul binario della neutralità e il tabellone porta ritardo non quantificabile.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Immagine generata con intelligenza artificiale