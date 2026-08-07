Giostra, parte la corsa al biglietto: sveglia alle 7.30 e massimo quattro a testa

Ad Arezzo la Giostra comincia parecchi giorni prima del colpo contro il Buratto. Sabato 29 agosto alle 7.30 apre ufficialmente la vendita dei biglietti per la 150esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 6 settembre alle 17 in Piazza Grande.

E stavolta la levataccia è istituzionale: l’apertura della biglietteria è stata anticipata rispetto al consueto proprio per agevolare chi dovrà mettersi in coda. Perché ad Arezzo ci sono poche certezze, ma una di queste è che quando spuntano i biglietti della Giostra qualcuno è già lì mentre gli altri stanno ancora litigando con la sveglia.

La vendita partirà dalla biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, al piano terra di Palazzo Comunale.

Il 29 agosto soltanto i biglietti delle tribune

Nella prima giornata, sabato 29 agosto, saranno messi in vendita esclusivamente i biglietti per la Giostra relativi alle tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold.

Ogni persona potrà acquistare al massimo quattro biglietti.

La biglietteria resterà aperta dalle 7.30 alle 16.

Dal 30 agosto arrivano posti in piedi e Prova Generale

Domenica 30 agosto la biglietteria aprirà soltanto alle 15, dopo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere prevista al mattino in Piazza Libertà.

Da quel momento saranno disponibili anche i posti in piedi per la Giostra e i biglietti della Prova Generale, in programma venerdì 4 settembre alle 21.30.

Da lunedì 31 agosto alle 15 scatterà anche la vendita online sul portale DiscoverArezzo, ma con una distinzione importante: sul web saranno disponibili i soli posti in piedi per la Giostra e tutti i biglietti della Prova Generale.

Insomma, per conquistare una tribuna la tecnologia stavolta non vi salverà: bisognerà presentarsi fisicamente alla biglietteria. Una tradizione nella tradizione.

Quanto costa vedere la Giostra

Per la Tribuna Chimet Poltroncine i prezzi saranno:

settore Lancia d’Oro: 100 euro

centrale: 70 euro

Fontana: 60 euro

Per la Tribuna Chimet:

centrale: 60 euro

laterale Buratto: 50 euro

laterale Fontana: 40 euro

Per la Tribuna Orchidea Preziosi:

primo settore: 50 euro

secondo settore: 40 euro

La Tribuna Chimera Gold avrà invece un prezzo unico di 30 euro.

I posti in piedi costeranno 10 euro intero e 6 euro ridotto.

Per i ragazzi dai 5 ai 14 anni e per gli over 70 è prevista, nelle tribune, una riduzione di 10 euro rispetto al prezzo intero. I bambini fino a 4 anni entreranno gratuitamente, purché restino seduti in braccio a un adulto.

Prova Generale, prezzi decisamente più popolari

Per assistere alla Prova Generale di venerdì 4 settembre:

Tribuna Chimet: 7 euro

Tribuna Orchidea Preziosi: 5 euro

Tribuna Chimera Gold: 5 euro

posti in piedi: 2 euro

Non sono previste riduzioni. Anche in questo caso i bambini fino a 4 anni potranno entrare gratuitamente se tenuti in braccio da un adulto.

Gli orari della biglietteria

La biglietteria de “I Colori della Giostra” seguirà questi orari:

sabato 29 agosto: 7.30-16

7.30-16 domenica 30 agosto: 15-18

15-18 da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre: 9-18

9-18 venerdì 4 settembre: apertura prolungata dalle 10 alle 21.30

apertura prolungata dalle 10 alle 21.30 domenica 6 settembre: 9-17.30

Se la Giostra viene rinviata

In caso di rinvio, il biglietto resterà valido per la ripetizione prevista lunedì 7 settembre, oppure nel primo giorno utile per lo svolgimento della manifestazione.

Se la Giostra dovesse essere interrotta prima della chiamata del primo giostratore, sarà rimborsato il prezzo del biglietto, escluse eventuali commissioni e diritti di prevendita.

Se invece l’interruzione avvenisse dopo la chiamata del primo giostratore, niente rimborso. Per assistere alla ripetizione sarà però applicato uno sconto del 50% sul prezzo del settore acquistato, senza ulteriori riduzioni.

Per la Prova Generale la regola è ancora più semplice e, diciamo, meno romantica: se viene annullata non può essere recuperata e il biglietto non viene rimborsato.

Infine, niente amici a quattro zampe: per la natura stessa della manifestazione non sarà consentito introdurre animali domestici, neppure di piccola taglia.

Per informazioni sono disponibili la biglietteria “I Colori della Giostra”, l’Infopoint DiscoverArezzo e l’Ufficio Giostra del Saracino del Comune di Arezzo.