Sofia Napoli cala il poker: quattro titoli italiani e Roma diventa amaranto

AREZZO – Quattro gare, quattro medaglie d’oro e altrettanti titoli italiani. Sofia Napoli, nuotatrice della Chimera Nuoto nata nel 2010, è stata tra le grandi protagoniste dei Campionati Italiani di Categoria disputati al Foro Italico di Roma.

L’atleta aretina si è laureata campionessa nazionale Juniores nei 200 stile libero, nei 200 misti, nei 200 farfalla e nei 400 misti, firmando una delle imprese più importanti nella storia della società.

Un poker tricolore che permette alla Chimera Nuoto di proseguire una lunga serie di risultati: dal 2011, infatti, la società aretina è riuscita a conquistare almeno una medaglia ai campionati italiani in ogni stagione, mantenendosi per quindici anni ai vertici del movimento giovanile nazionale.

Quattro ori e quattro prestazioni da incorniciare

Sofia Napoli ha vinto i 200 stile libero con il tempo di 2’01.13, i 200 misti in 2’15.02, i 200 farfalla in 2’16.38 e i 400 misti in 4’44.45.

Il bilancio romano è stato completato dal quarto posto nei 200 rana, chiusi in 2’33.11, risultato che conferma la capacità della giovane nuotatrice di competere ad altissimo livello in specialità differenti.

Per Napoli si tratta della definitiva consacrazione tra le maggiori promesse del nuoto italiano. Tra il 2025 e il 2026 ha stabilito il record italiano Juniores nei 400 misti, conquistato diciassette medaglie ai campionati italiani e debuttato con la Nazionale, salendo due volte sul podio in maglia azzurra.

Talento, continuità e carattere. Quando Sofia entra in acqua, ormai, più che il costume servirebbe direttamente il tricolore.

Dieci atleti della Chimera Nuoto alle finali nazionali

Le quattro medaglie d’oro rappresentano il risultato più prestigioso di una partecipazione collettiva di particolare valore. La Chimera Nuoto si è presentata ai Campionati Italiani di Categoria con dieci atleti che avevano conquistato durante la stagione il pass per le finali nazionali.

Tra i migliori piazzamenti figurano il settimo posto di Isabella Sacchetti, classe 2012, e l’ottavo posto di Sergio Gramma, classe 2007, entrambi impegnati nei 200 dorso delle rispettive categorie.

La squadra è stata completata da Gabriele Mealli, Giusi Fiorucci, Margherita Mattioli, Alessio Menchetti, Adele Napoli, Djulietta Rosca e Tommaso Senesi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani nuotatori italiani.

Particolare emozione ha accompagnato la partecipazione di Gabriele Mealli. L’atleta classe 2007 lascerà Arezzo dalla prossima stagione per proseguire gli studi universitari, dopo essere cresciuto nella Chimera Nuoto e aver conquistato medaglie nazionali e due convocazioni in azzurro tra il 2023 e il 2024.

Il lavoro dello staff tecnico

I risultati ottenuti a Roma premiano anche il lavoro svolto quotidianamente al Palazzetto del Nuoto dagli allenatori Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento del direttore sportivo e sport manager Marco Magara.

Alla preparazione hanno contribuito anche il dottor Emanuele Cherubini, impegnato nella prevenzione degli infortuni, e i preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini.

“I quattro titoli italiani di Sofia Napoli sono un risultato che entrerà negli annali – commenta Marco Magara – e premiano il talento, la determinazione, l’impegno quotidiano e il grande lavoro degli allenatori e del team”.

Il direttore sportivo ha rivolto anche un ringraziamento a Mealli, indicato tra i migliori atleti della storia del nuoto aretino, e un plauso all’intera squadra: “Aver partecipato alle finali nazionali con dieci atleti e atlete rappresenta un risultato di squadra di eccezionale valore”.

Sofia Napoli torna dunque da Roma con quattro titoli italiani. La Chimera Nuoto con una certezza: ad Arezzo, oltre all’acqua della piscina, scorre parecchio talento.