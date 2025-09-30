20.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 30, 2025
Misteriosa ricerca amorosa (ma non troppo) in via Cesalpino

Un volantino che diventa poesia urbana

Gino Perticai
Ad Arezzo, proprio sulla bacheca all’angolo con via Cesalpino, è comparso un annuncio che ha già fatto sorridere e incuriosire i passanti: “Cerco una ragazza vista ad Arezzo”.
Niente Tinder, niente algoritmi, niente swipe: qui si va di vecchia scuola, carta, stampante e puntine da ufficio.
L’autore dell’appello si chiama Simone e, con una precisione degna di un investigatore, riporta i dettagli dell’avvistamento: la misteriosa ragazza indossava un cappotto nero, una lunga sciarpa grigia e stringeva un telefono bianco, “forse un iPhone” – perché, si sa, l’occhio innamorato non sempre distingue bene tra tecnologia e suggestione.

Il momento fatidico? Il 24 novembre 2024, tra le 16:30 e le 18:30, alla Mostra di Vasari nell’ex chiesa di Sant’Ignazio.
Lì, probabilmente tra un’opera e l’altra, deve essere scattata una scintilla… o almeno la sensazione di dover assolutamente rivedere quella sconosciuta.

Ma attenzione: Simone mette subito i puntini sulle “i”. Il motivo della ricerca non ha niente a che fare con il romanticismo da commedia. No: si tratta di consegnare delle dispense di letteratura e storia dell’arte e di condividere “qualcosa di speciale legato alla musica classica”. Un gentleman d’altri tempi, insomma, che tiene a sottolineare con tanto di maiuscole e neretti: “ASSOLUTAMENTE e UNICAMENTE di questo, nient’altro”.

Certo, la precisazione così insistita ha scatenato più di un sorriso: dopotutto, in un mondo abituato ai messaggi fugaci su WhatsApp, un volantino stampato per ritrovare una sconosciuta ha già di per sé il sapore di un romanzo.

Se la ragazza col cappotto nero e la sciarpa grigia leggerà questo annuncio (o passerà davanti alla bacheca di via Cesalpino), chissà: magari un giorno la vedremo camminare di nuovo accanto a Simone, discutendo animatamente di arte rinascimentale, spartiti e fughe bachiane.

Intanto, Arezzo applaude all’iniziativa: un piccolo gesto che, tra ironia e tenerezza, restituisce un po’ di poesia alle nostre strade.

