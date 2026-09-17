Gavagni vola a 7,25 metri: oro tricolore nel lungo a Modena

AREZZO – Nicholas Gavagni mette un altro risultato di prestigio nel proprio palmarès. Il portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, classe 2006, ha vinto il salto in lungo nella finale nazionale “Oro” dei Campionati di Società Under23 su pista, disputata a Modena, con la misura di 7,25 metri.

Una prova che gli è valsa il gradino più alto del podio con sette centimetri di vantaggio sul secondo classificato e trentacinque sul terzo. Per Gavagni si tratta dell’ennesima conferma dopo le medaglie conquistate ai campionati italiani nelle diverse categorie e la convocazione in azzurro. Il risultato premia anche il lavoro svolto quotidianamente allo stadio di atletica leggera di Arezzo insieme al tecnico Paolo Tenti.

La finale di Modena ha regalato buone indicazioni anche agli altri portacolori dell’Alga Atletica Arezzo. Riccardo Cincinelli, classe 2005, ha chiuso al quinto posto i 110 ostacoli in 15.40 secondi e all’ottavo i 400 ostacoli, migliorando il proprio record personale con 56.69 secondi. Abderrahman Taoss, classe 2004, ha invece terminato i 5.000 metri al quinto posto in 14:53.84, anche in questo caso con la miglior prestazione personale.

Tra le atlete aretine, Sofia Palmieri del 2007 si è piazzata settima nel lancio del disco con 31,68 metri, Elena Vella del 2008 ottava nel salto triplo con 10,51 metri, mentre Lorenza De Silva del 2007 ha chiuso decima nei 200 piani in 26.73 secondi e undicesima nei 400 piani in 1:01.81.

Le soddisfazioni per la società aretina sono arrivate anche da Pistoia, dove Ludovica Vanni, classe 2009, ha gareggiato al Toscana Meeting Tour. Nel lancio del martello ha conquistato il settimo posto con 34,46 metri, nuovo record personale e misura migliorata di quasi dieci metri rispetto al precedente primato.