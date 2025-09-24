Filippo Misuri vola a 2.03: miglior misura italiana 2025 nel salto in alto Allievi

Un salto che vale la vetta nazionale. Filippo Misuri, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, ha aperto la nuova stagione con un risultato di grande prestigio: al meeting assoluto e giovanile di Fabriano ha conquistato la vittoria nel salto in alto superando l’asticella a 2.03 metri. La misura, raggiunta al primo anno nella categoria Allievi, rappresenta non solo il nuovo primato personale, ma anche la miglior prestazione italiana del 2025 tra i pari età.

Nato nel 2009, Misuri conferma così i progressi compiuti negli ultimi mesi sotto la guida del tecnico Marcello Sadocchi, allenandosi allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo. Dopo il settimo posto ai Campionati Italiani Indoor di febbraio con 1.90 metri, l’aretino ha compiuto un balzo in avanti che testimonia talento, determinazione e costanza. Il 2.03 ottenuto a Fabriano lo proietta tra i prospetti più interessanti del panorama nazionale e accende l’entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti tricolori.

La trasferta marchigiana è stata ricca di soddisfazioni per tutta l’Alga Atletica Arezzo, tornata a casa con due ori, due argenti, due bronzi e numerosi primati personali. Oltre al successo di Misuri, è arrivata la vittoria di Gemma Fabbriciani (classe 2009) nel salto in lungo con 5.32 metri. Argento per Stella Arniani (2009) nel lungo con 4.85 metri e per Elena Vella (2008) nell’alto con 1.40 metri, bronzo invece per Riccardo Cincinelli (2005) nei 400 ostacoli con 56.83 e per Francesco Tortorelli (2009) nel lungo con 5.98 metri.

Molto positive anche le prove di Lorenza De Silva (2007), quarta nei 200 metri in 26.70; Filippo Guiducci (2007), quinto nel triplo con 13.65; Alessandro Bruni (2008), primato personale nei 200 con 24.81; e nuovamente Misuri, sesto nel triplo con 13.53.

Le soddisfazioni non si sono fermate a Fabriano: a Lucca, ai Campionati Toscani Cadette, Flavia Matteucci (2010) ha conquistato l’argento nel triplo con 10.65 e il quarto posto nel lungo con 4.86. Buoni piazzamenti anche per Ginevra Tigliè, settima nei 300 ostacoli con il personale di 54.38, e per gli altri giovani atleti scesi in pista – Anna Bigiarini, Matteo Cartocci, Gabriele Corbelli, Agnese Marraghini e Lisa Rossi – che hanno raccolto esperienza e conferme sul lavoro svolto durante l’estate.