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Arezzo, dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo Cesalpino

Finanziamento per l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo scolastico: nuovi sistemi di riscaldamento, ventilazione e interventi anche negli spogliatoi e nei locali di servizio

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By Redazione

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La Regione Toscana stanzia 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta Buia ad Arezzo. La decisione è arrivata con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Eugenio Giani.

“Si tratta del nostro contributo per migliorare le condizioni degli istituti scolastici della Toscana – spiega Giani –. Nel caso del Cesalpino l’intervento interesserà la palestra e i locali di supporto, come servizi igienici, spogliatoi, infermeria e altri ambienti accessori, che saranno dotati di impianti molto moderni e a norma”.

Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di un nuovo circuito di aerotermi alimentati da un generatore di calore a gas metano di rete a condensazione, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto termico con pompa di calore ad alta efficienza collegata a un sistema di riscaldamento a pavimento radiante di nuova realizzazione. Prevista anche l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica conforme alle normative vigenti.

Il progetto esecutivo è già stato approvato e prevede un costo complessivo di 160mila euro: 150mila finanziati dalla Regione Toscana e 10mila dal Comune di Arezzo.

Attualmente è in corso l’iter per l’affidamento diretto dei lavori. La firma del contratto è prevista entro la fine di aprile, mentre l’avvio del cantiere dovrebbe partire all’inizio di maggio. I lavori avranno una durata stimata di tre mesi e si concluderanno entro la fine di luglio, quando la palestra e i locali collegati saranno dotati dei nuovi impianti energeticamente efficienti.

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