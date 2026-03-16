Arezzo, dalla Regione 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra del comprensivo Cesalpino

La Regione Toscana stanzia 150mila euro per l’efficientamento energetico della palestra dell’Istituto comprensivo statale “Cesalpino” di via Porta Buia ad Arezzo. La decisione è arrivata con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Eugenio Giani.

“Si tratta del nostro contributo per migliorare le condizioni degli istituti scolastici della Toscana – spiega Giani –. Nel caso del Cesalpino l’intervento interesserà la palestra e i locali di supporto, come servizi igienici, spogliatoi, infermeria e altri ambienti accessori, che saranno dotati di impianti molto moderni e a norma”.

Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di un nuovo circuito di aerotermi alimentati da un generatore di calore a gas metano di rete a condensazione, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto termico con pompa di calore ad alta efficienza collegata a un sistema di riscaldamento a pavimento radiante di nuova realizzazione. Prevista anche l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica conforme alle normative vigenti.

Il progetto esecutivo è già stato approvato e prevede un costo complessivo di 160mila euro: 150mila finanziati dalla Regione Toscana e 10mila dal Comune di Arezzo.

Attualmente è in corso l’iter per l’affidamento diretto dei lavori. La firma del contratto è prevista entro la fine di aprile, mentre l’avvio del cantiere dovrebbe partire all’inizio di maggio. I lavori avranno una durata stimata di tre mesi e si concluderanno entro la fine di luglio, quando la palestra e i locali collegati saranno dotati dei nuovi impianti energeticamente efficienti.