Trionfo dell’I.C. Vasari ai giochi logico-matematici “Loving Math”

Grande successo per l’Istituto Comprensivo Vasari alla sesta edizione di “Loving Math”, la gara a squadre di logica-matematica promossa dall’ITIS di Arezzo e rivolta alle scuole secondarie di primo grado. L’edizione 2026, ispirata al mondo della serie televisiva Stranger Things, ha visto la partecipazione di 24 squadre provenienti da nove Istituti Comprensivi del territorio.

Gli studenti delle scuole medie Vasari si sono distinti in modo straordinario in una competizione avvincente, caratterizzata da una classifica aggiornata in tempo reale e dalla risoluzione rapida e accurata di sedici quesiti logico-matematici. Un contesto stimolante in cui i ragazzi hanno potuto mettere in campo capacità di ragionamento, spirito di squadra e prontezza di pensiero.

Il risultato finale è stato eccellente: Vasari Max ha conquistato il primo posto assoluto, seguita da Vasari Murray al secondo posto. Ottimo piazzamento anche per Vasari Holly, quinta classificata, e per Vasari Nancy, che ha chiuso al quattordicesimo posto. Un risultato complessivo che testimonia l’alto livello di preparazione degli studenti e l’impegno costante nello studio della matematica.

Nel corso della partecipata cerimonia di premiazione, i ragazzi sono stati insigniti di targhe commemorative, accolte con entusiasmo e orgoglio. Emozione e soddisfazione hanno accompagnato gli studenti premiati, così come i docenti del dipartimento di matematica dell’I.C. Vasari – i professori Gianluca Esposito, Maria Giuliano e Benedetta Lanini – che hanno visto riconosciuto il valore del lavoro educativo e formativo svolto in classe.

Il successo ottenuto a “Loving Math” rappresenta per l’Istituto Comprensivo Vasari un importante motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione delle competenze logiche e scientifiche, promuovendo la passione per la matematica e il talento degli studenti.

I vincitori

Vasari Max

Camparelli Tommaso

Eziandio Costanza

Giorni Marco

Gomez Tommy

Lachi Mattia Stefano

Sacchetti Filippo

Vasari Murray

Bellinvia Matteo

Bocova Melissa

Bolognesi Giovanni

Brezzi Mattia

Cecconi Federico

Lastilla Giulia

Vasari Holly

Cerbini Leonardo

Crisi Ines

Giustini Samuele

Hajny Leonardo

Salimbeni Mattia

Tanganelli Irene

Torzini Lorenzo

Vasari Nancy

Conti Diamante

D’Apice Giuseppe

Khalilibrahim Issam

Koci Grabiel

Morelli Sofia

Pettinelli Tommaso

Tommassini Mia