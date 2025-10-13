Arezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa

Il Questore di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il provvedimento è scaturito a seguito di una violenta rissa avvenuta nei pressi del locale alcuni giorni fa. A motivare ulteriormente la misura, anche gli esiti di diversi controlli effettuati dal Reparto Volanti della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone pregiudicate o considerate pericolose.

La sospensione, spiegano gli uffici della Questura, risponde a finalità di prevenzione e tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tali casi, è sufficiente il semplice pericolo per la pubblica sicurezza a giustificare l’adozione del provvedimento, che rientra nei poteri discrezionali del Questore, sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza.