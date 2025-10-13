Il Questore di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Il provvedimento è scaturito a seguito di una violenta rissa avvenuta nei pressi del locale alcuni giorni fa. A motivare ulteriormente la misura, anche gli esiti di diversi controlli effettuati dal Reparto Volanti della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone pregiudicate o considerate pericolose.
La sospensione, spiegano gli uffici della Questura, risponde a finalità di prevenzione e tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tali casi, è sufficiente il semplice pericolo per la pubblica sicurezza a giustificare l’adozione del provvedimento, che rientra nei poteri discrezionali del Questore, sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Arezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa
Provvedimento del Questore ai sensi dell’articolo 100 TULPS
