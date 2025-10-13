18.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 13, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale...

Arezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa

Provvedimento del Questore ai sensi dell’articolo 100 TULPS

Redazione
By Redazione

-

Il Questore di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Il provvedimento è scaturito a seguito di una violenta rissa avvenuta nei pressi del locale alcuni giorni fa. A motivare ulteriormente la misura, anche gli esiti di diversi controlli effettuati dal Reparto Volanti della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone pregiudicate o considerate pericolose.
La sospensione, spiegano gli uffici della Questura, risponde a finalità di prevenzione e tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tali casi, è sufficiente il semplice pericolo per la pubblica sicurezza a giustificare l’adozione del provvedimento, che rientra nei poteri discrezionali del Questore, sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza.

Articoli correlati:

Arezzo, sala scommesse chiusa per 15 giorni: decisione del Questore Rissa nella notte ad Arezzo: venti identificati, nessun ferito Boati nell’aretino, paura e curiosità: erano due Eurofighter in volo supersonico Arezzo, scoperti tre lavoratori in nero: sospesa azienda manifatturiera per gravi irregolarità sulla sicurezza Tragico incidente sull’Apecchiese: muore a 40 anni motociclista aretino Tentano truffe a Laterina: quattro uomini fermati dai carabinieri dopo un inseguimento Due incidenti in moto e un incendio in fabbrica: giornata di interventi per i soccorsi nel Valdarno e in provincia di Arezzo Arezzo, trovano borsa con 7 mila euro e gioielli: quattro ragazzi la restituiscono alla legittima proprietaria

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024