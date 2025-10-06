14.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 6, 2025
Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita al Mosaico di Andreina nella Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore

Il Ministro Giuli ad Arezzo per celebrare il Mosaico di Andreina, simbolo di arte partecipata, inclusione e dialogo internazionale

Una giornata di grande rilievo per la cultura e l’arte contemporanea ad Arezzo. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita  alla Chiesa dello Spirito Santo di Indicatore, il 3 ottobre, dove ha potuto ammirare da vicino il Mosaico di Andreina, un’opera monumentale dal forte valore artistico, sociale e internazionale.

Il mosaico, in continuo divenire, è il frutto della visione dell’artista Andreina Giorgia Carpenito, che da anni guida un progetto collettivo aperto alla collaborazione di artisti provenienti da tutto il mondo e di scuole europee, creando uno spazio dove arte, educazione e inclusione si incontrano in modo concreto.

Il Ministro Giuli ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendone l’importanza culturale e sociale, nonché il valore simbolico come esempio di arte partecipata e comunitaria. Prendendo visione dei nuovi progetti dell’associazione Culturale Ezechiele APS di cui Andreina è presidente. Il progetto digitale, un virtual tour a 360° e realtà aumentata che renderà l’opera fruibile a tutti, ma studiata appositamente per le disabilità sensoriali e motorie.  E anche il Parco Paradiso di Isidoro, uno spazio senza barriere nato per armonizzare nella completa visione paradisiaca uomo, natura, animali e arte.

Il ministro è stato accompagnato dal Consigliere Regionale Gabriele Veneri, che ha reso possibile questa visita, contribuendo a valorizzare un progetto che rappresenta un’eccellenza del territorio aretino e un punto di riferimento internazionale per l’arte musiva contemporanea.

Il Mosaico di Andreina si conferma così un’opera viva, capace di unire le persone attraverso la bellezza, la cooperazione e l’impegno condiviso, proiettando Arezzo su un palcoscenico artistico globale.

 

