Torna la Biennale nazionale di pittura legata al Carnevale di Foiano

Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026 Foiano della Chiana ospita la 14ª edizione del Premio biennale nazionale di pittura Incontri d’arte, appuntamento ormai consolidato che accompagna il celebre Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia. Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 24 gennaio.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Foiano della Chiana, in collaborazione con l’Associazione Carnevale Foiano della Chiana, e gode del patrocinio del Comune di Foiano della Chiana, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. L’obiettivo del premio è valorizzare il territorio e la sua storica manifestazione carnevalesca attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con l’Archivio Mario Tozzi, grazie alla quale verrà assegnato il Premio Speciale “Mario Tozzi”, dedicato a uno dei più importanti artisti del Novecento.

Il concorso è aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età, che potranno partecipare con una o due opere. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche e ogni orientamento artistico; il tema è libero. Le opere dovranno avere dimensioni comprese tra 60×60 e 100×100 centimetri. La quota di partecipazione è di 30 euro per un’opera e 50 euro per due.

La consegna a mano dei lavori potrà avvenire presso la Galleria comunale “Furio del Furia”, in via Solferino 9, nelle giornate del 16, 22 e 24 gennaio. È prevista anche la spedizione tramite corriere, con arrivo entro le ore 20 di venerdì 23 gennaio 2026, presso la sede della Pro Loco o uno dei punti di raccolta attivati in diverse città italiane.

Le opere selezionate saranno esposte per tutta la durata del Carnevale all’interno della Galleria “Furio del Furia”. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17.30, alla presenza delle autorità. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 1° marzo 2026 alle ore 10.30. Al termine sarà realizzato un catalogo con l’elenco dei partecipanti e le immagini delle opere premiate, che verrà consegnato a tutti gli artisti in concorso.

Regolamento completo, modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.carnevaledifoiano.it

oppure al numero 335 430581.