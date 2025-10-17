13.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 17, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaCamucia, forte boato e poi le fiamme: paura per un incendio in...

Camucia, forte boato e poi le fiamme: paura per un incendio in una ditta di elettronica

l rogo è scoppiato in serata in un’azienda molto conosciuta della frazione cortonese. Fiamme visibili da lontano, nessun ferito ma grande spavento tra i residenti

Redazione
By Redazione

-

Un forte boato seguito da alte fiamme ha scatenato la paura  a Camucia, nel comune di Cortona, in località Vallone, dove un incendio è divampato all’interno della MB  elettronica

Il rogo, ha illuminato a giorno il cielo sopra la frazione: i bagliori e il fumo denso erano visibili anche da grande distanza. Numerose le chiamate dei residenti ai vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente con diverse squadre per domare le fiamme.

Secondo le prime testimonianze, poco prima dell’incendio si sarebbe udito un forte boato, mas al momento non è ancora chiaro cosa abbia originato il rogo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti, ma tra gli abitanti della zona è stato grande lo spavento. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio e valutare i danni all’azienda.

Articoli correlati:

Incendio in una capanna agricola a Policiano: Vigili del Fuoco domano le fiamme, nessun ferito Incendio in un appartamento ad Arezzo, tre persone assistite dai sanitari Incendio in appartamento a Rassina: Vigili del Fuoco domano le fiamme, palazzina dichiarata inagibile Incendio in garage, coppia di anziani mette in salvo la propria vita: abitazione inagibile Arezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa Arezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione Vitelli in fuga: quando la salvezza è una corsa contro il destino Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, controlli ad “alto impatto” nel centro: 65 persone identificate e un arresto per spaccio
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024