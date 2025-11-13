Incendio in un appartamento di Via San Clemente: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito ma immobile inagibile

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in Via San Clemente per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato in particolare una camera da letto, riportando danni ingenti, mentre il denso fumo sprigionato ha invaso tutti i locali dell’abitazione.

La squadra intervenuta ha rapidamente domato il rogo e provveduto alla messa in sicurezza degli ambienti, impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Al termine delle operazioni, a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, l’intero appartamento è stato dichiarato inagibile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.