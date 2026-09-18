Muratori in gara ai Giardini Porcinai: ad Arezzo arriva l’Ediltrophy

Sabato 19 settembre i Giardini Porcinai di Arezzo si trasformano in un cantiere a cielo aperto. Dalle 8.30 nove squadre di muratori provenienti da diverse province toscane si sfideranno nella fase regionale di Ediltrophy 2026, il campionato dedicato all’arte muraria.

La prova consiste nella realizzazione di una panchina con fioriera in muratura. Le squadre avranno tempo fino alle 12.45 per completare il manufatto, che sarà poi valutato da una giuria qualificata. Alle 13 è prevista la proclamazione dei primi tre classificati, insieme alla consegna di premi speciali legati anche alla correttezza e alla sicurezza durante i lavori.

La squadra vincitrice accederà alle finali nazionali in programma al SAIE di Bologna. L’iniziativa è organizzata dalla Scuola Edile Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo.

A supportare la giornata anche Sgrevi, che metterà a disposizione mezzi, materiali e forniture per lo svolgimento della competizione. L’azienda si occuperà inoltre del trasporto delle opere realizzate, che saranno successivamente collocate in alcuni parchi cittadini.

La gara, quindi, non finirà con la classifica: le panchine con fioriere resteranno ad Arezzo come elementi destinati all’arredo e al decoro degli spazi verdi. Per una volta i lavori in città avranno perfino una scadenza, una giuria e qualcuno che alla fine assegna un premio.