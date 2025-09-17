20.9 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Settembre 17, 2025
Savekin trionfa a Loro nella classica per Elite e Under 23

Savekin trionfa a Loro nella classica per Elite e Under 23

Il russo domina la Coppa Ciuffenna, staccati Gialli e Harding

Il ventenne russo Ilia Savekin tesserato con il club spagnolo Baix Ebre Tortosa, ha confermato le sue qualità conquistando per distacco la Coppa Ciuffenna a Loro, classica per Elite e Under 23 ben organizzata dalla Lorese guidata da Luciano Gambini. L’edizione numero 84, addirittura 97 se si considera la Coppa Antica, ha visto al via 146 corridori, compresi diversi stranieri. La fuga decisiva ha visto protagonisti cinque atleti, poi nel corso dell’ultimo degli 11 giri sul tracciato Loro, bivio Casalini, Terranuova, Penna, Loro, l’attacco vincente di Savekin che ha preceduto di 45″ l’ottimo Gialli, valdarnese di Levane, il britannico Harding, Cattani e di 48″ De Laurentiis, mentre il gruppo regolato da Manenti è giunto a 2’03”.
Per Savekin è il sesto successo stagionale dopo l’internazionale Coppa del Marmo a Carrara, la medaglia d’Oro De Nardi, una gara in Spagna e due in Portogallo. Quindici giorni fa a Cesa si era classificato quinto dopo una gran rincorsa nel finale.
Buon successo complessivo per questa classica che ha nell’albo d’oro anche il grande Vincenzo Nibali che vinse nel 2003. Tra gli ospiti gli ex professionisti Rinaldo Nocentini, maglia gialla per 8 giorni al Tour de France 2009, Francesco Failli e Moreno Mealli.
Ordine d’arrivo
1) Ilia Savekin (Baix Ebre Tortosa) Km 164 in 3h53’38” media 42,092
2) Matteo Gialli (Hopplà Firenze) 45″
3) William Harding (Zappi Gran Bretagna)
4) Alessandro Cattani (Technipes Inemiliaromagna)
5) Giuseppe de Laurentiis (Aran) 48″
6) Marco Manenti (Hopplà) 2’03”
7) Wood (Zapi Gran Bretagna) 8) Cozzani 9) Kazakov 10) Rossi.

