Cortona, l’edicola diventa ufficio turistico: giornale, cartolina e pure dove passa il cammino

A Cortona le edicole potranno diventare anche punti di informazione turistica. Non solo giornali, riviste e parole crociate: presto il turista potrà chiedere pure dove si mangia, cosa c’è da vedere e, possibilmente, come evitare di finire su una strada provinciale mentre cercava un cammino panoramico.

Il Comune di Cortona ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle edicole del territorio per creare una rete diffusa di informazione e accoglienza turistica, complementare ai servizi istituzionali già esistenti.

Nel territorio comunale sono attualmente presenti 13 edicole, una delle quali nel centro storico. Quelle che aderiranno al progetto potranno assumere la funzione di veri e propri “punti IAT diffusi”, fornendo indicazioni sulle attrazioni del territorio, sugli eventi culturali, sui servizi, sulla mobilità e sulle opportunità legate al turismo lento, alle ciclovie e ai cammini.

Per il progetto è prevista una dotazione complessiva di 10.400 euro nel biennio 2026-2027: 2.600 euro per il 2026, visto che il servizio partirà a settembre, e 7.800 euro per il 2027.

L’idea dell’Amministrazione è quella di valorizzare le edicole anche come presidi di prossimità. Luoghi dove, oltre al quotidiano, da sempre circolano informazioni, indicazioni, notizie di quartiere e quel patrimonio nazionale non ancora catalogato dall’Unesco chiamato “chiedere all’edicolante”.

Il sindaco Luciano Meoni sottolinea che molte edicole svolgono già spontaneamente una funzione di orientamento per cittadini e visitatori e che il progetto punta proprio a riconoscere e organizzare questa attività, affiancandola al lavoro dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica.

L’iniziativa rientra nel rafforzamento dei servizi turistici previsto dal nuovo quadro regionale e punta anche a distribuire maggiormente i flussi oltre il centro storico, facendo conoscere eventi, patrimonio culturale, percorsi cicloturistici e itinerari dedicati al turismo lento.

Tradotto dal burocratese: il turista che si perde potrà trovare aiuto senza dover necessariamente cercare un ufficio pubblico, interpretarne gli orari e affrontare quella particolare disciplina olimpica italiana chiamata “arrivare cinque minuti dopo la chiusura”.

Le edicole interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 23 settembre 2026.

Se funzionerà, Cortona avrà così tredici potenziali antenne turistiche sparse sul territorio. E magari, oltre a scoprire dove parte un cammino, qualcuno comprerà persino un giornale. Sarebbe il vero miracolo del progetto.