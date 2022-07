Riccardo e l’elogio alla patata (Video)

Nel libro delle storie tutte aretine questa volta ho scelto di raccontarvi quella singolare, ma davvero singolare di Riccardo e l’elogio alla patata.

Non solo il cav. Silvio Berlusconi, dunque, ma anche il pensionato Riccardo ha una particolare attenzione alla patata tanto che ha paragonato la Chiesa aretina proprio ad una grande patata così capace da accogliere tutti.

Sì, avete letto bene e quanto scritto non è frutto di fantasia o dileggio, ma ascolto attento dell’omelia che costui ha tenuto, girando come un bombo verde, tra gli astanti sfiniti dal caldo e da quanto costretti ad ascoltare sabato 9 luglio alla messa d’ingresso di Don Severe Boukaka come parroco nella parrocchia di San Donato in Maccagnolo.

Mai come in questo caso benedette e provvidenziali sono state le mascherine che hanno celato alla bell’e meglio l’ilarità che, per oltre venti minuti, hanno tenuto in ostaggio grandi e piccini.

Abbandonati i freni inibitori anche per l’età, è proprio in queste ultime battute di “regno” che il nostro pensionato sta dando il meglio di sé.

Dopo anni di cattiverie e picconate eccolo a noi come comico interpretando un novello Fernandel.

Comunque, oltre alla patata, alla grande patata il nostro ha tenuto bene a rimarcare che lui da Arezzo non se ne va “…in questi tredici anni che sono aretino e ci resto aretino, a 75 anni un uomo che va a cercare un’altra donna sarebbe un imbecille… bisogna rimanere al pezzo”.

Un altro passaggio davvero illuminante è stato quanto ha detto: “… con il Vangelo in mano si possono fare meraviglie”.

Vero, ma lui in questa terra non lo ha MAI preso in mano visto quanti disastri ha compiuto!

La teoria il nostro pensionato ci sta dimostrando di conoscerla, ma è nella pratica che si misura il valore dell’uomo, e noi purtroppo in 13 anni unitamente a tanti poveri preti che hanno subito le paturnie di questo individuo conosciamo il valore del suo demerito.

La Chiesa aretina è sempre stata una chiesa bellissima costellata di figure di elevato valore così come egli ha ricordato.

Una grande verità supportata dalle testimonianze, ma che egli in tutti questi anni non ha mai onorato.

Comunque, spendeteceli ‘22 e’’28 del vostro tempo ad ascoltare l’omelia perché qualche altra chicca la trovate in questo video di: TSD Tv Arezzo

