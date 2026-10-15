Arezzo, Confartigianato entra nella sanità: oltre al trapano, adesso c’è anche il camice

Ad Arezzo Confartigianato non si occupa più soltanto di imprese, botteghe e artigiani. Adesso entra direttamente anche nella sanità. L’associazione ha annunciato il proprio ingresso nella compagine societaria di San Giuseppino Sanità, un’operazione presentata il 15 ottobre e destinata, nelle intenzioni dei promotori, a rafforzare i servizi sanitari per associati, dipendenti e famiglie.

Insomma, dopo anni passati a parlare di lavoro, tasse e fatture, arriva anche il capitolo delle visite specialistiche. Che a furia di aspettare certi appuntamenti, qualcuno rischia di aver bisogno prima di una visita per la pazienza.

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato con Confartigianato Salute. Si parla di prevenzione, diagnostica, assistenza, visite specialistiche e accesso agevolato alle prestazioni. San Giuseppino Sanità indica inoltre tra gli ambiti d’intervento la post-acuzie, la lungodegenza, i disturbi alimentari, le analisi cliniche e i servizi poliambulatoriali.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente provinciale di Confartigianato Maurizio Baldi, la segretaria generale Alessandra Papini, i rappresentanti di San Giuseppino Sanità Paolo Rosati e Giacomo Straffi, l’assessora comunale Antonella di Tommaso e Michele Bircolotti della Banca di Anghiari e Stia.

Baldi ha spiegato che l’obiettivo è collegare più direttamente il sistema sanitario al mondo delle imprese. Papini ha sottolineato il ruolo assunto dall’associazione nella governance di una struttura aderente all’Associazione Italiana Ospedalità Privata. La Banca di Anghiari e Stia, intanto, sta studiando strumenti per aiutare artigiani e famiglie a sostenere eventuali spese mediche improvvise.

Fin qui le intenzioni, che sulla carta sono certamente interessanti. Ma una domanda viene spontanea: quanto costeranno concretamente questi servizi e quali vantaggi avranno gli associati?

Il comunicato annuncia accessi agevolati e un’offerta da sviluppare nel tempo, ma non presenta un tariffario comparativo, l’entità degli sconti, le condizioni degli eventuali strumenti finanziari né un calendario preciso per le nuove prestazioni. Sono dettagli tutt’altro che secondari per chi deve fare i conti con uno stipendio o con gli incassi della bottega.

Vale anche la pena chiarire un particolare: il soggetto dell’operazione è San Giuseppino Sanità, non la clinica San Giuseppe Hospital. Nel comunicato quest’ultima viene citata, insieme al Centro Chirurgico Toscano, fra le realtà della sanità privata accreditata presenti sul territorio.

Che un’associazione di categoria provi a facilitare le cure ai propri iscritti può essere una buona notizia. Sarebbe però ancora più utile sapere, nero su bianco, chi potrà usufruirne, a quali prezzi e da quando. Perché tra una partnership strategica e una visita prenotata senza alleggerire troppo il portafoglio passa tutta la differenza fra la conferenza stampa e la vita reale.

E all’artigiano aretino, alla fine, interessa soprattutto quello: rimettersi in piedi e tornare al lavoro. Possibilmente senza dover chiedere un mutuo per un’ecografia.