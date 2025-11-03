Due arresti e un ordine di carcerazione: intensificati i controlli della Polizia di Stato in città

Negli ultimi due giorni la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro cittadino, portando a termine due arresti e l’esecuzione di un ordine di carcerazione. Le operazioni, condotte dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura, rientrano nell’attività ordinaria di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio.

Il primo arresto è scaturito da una segnalazione giunta attraverso l’app “YouPol”, lo strumento digitale della Polizia di Stato che consente di segnalare in modo anonimo episodi di spaccio, bullismo o violenza domestica. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in zona Saione, dove era stato notato un camper utilizzato come copertura per la cessione di droga.

Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso un cittadino extracomunitario mentre vendeva una dose di stupefacente a un giovane arrivato in bicicletta. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente, mentre il venditore – già noto per precedenti specifici – è stato trovato in possesso di cocaina, hashish ed eroina, oltre a 250 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Poche ore più tardi, le Volanti hanno arrestato un altro straniero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, durante un controllo in centro ha reagito violentemente contro gli agenti che tentavano di identificarlo dopo aver ricevuto segnalazioni per disturbo ai passanti.

Infine, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano residente ad Arezzo, condannato a un anno e otto mesi di reclusione per furti e ricettazioni. L’uomo, individuato dopo un’attività di osservazione, ha tentato la fuga in auto ma è stato rapidamente bloccato grazie al coordinamento di più equipaggi. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto grimaldelli e un coltello: per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi improprie.