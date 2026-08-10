Ricercato sceglie l’albergo, ma alla reception trova pure l’Interpol

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali



Un uomo ricercato a livello internazionale è stato rintracciato dalla Polizia mentre soggiornava tranquillamente in un albergo del territorio di Montevarchi. A tradirlo non è stata una soffiata, ma il sistema Alloggiati Web: quello nel quale le strutture ricettive comunicano alla Questura le generalità degli ospiti.

L’alert è scattato nella mattinata dell’8 agosto 2026. Sul posto è intervenuto il personale del Commissariato di Montevarchi, che ha rintracciato un cittadino indiano di 28 anni.

L’uomo era privo di documenti di riconoscimento e risultava destinatario di segnalazioni per il rintraccio nei circuiti Interpol e Schengen. È stato quindi sottoposto a fotosegnalamento e a fermo di identificazione per accertarne con precisione le generalità.

Una volta conclusi gli accertamenti, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure previste per i cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Il 9 agosto il ventottenne è stato raggiunto da un decreto di espulsione e accompagnato dagli agenti del Commissariato di Montevarchi al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Insomma, cercava probabilmente una camera dove riposare, ma il soggiorno è durato meno del previsto: su Alloggiati Web il check-in lo fanno anche le forze dell’ordine.