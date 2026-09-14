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Il carro della Pro Loco Catenaia sfila alla Festa dell’Uva di Subbiano 2026
Festa dell’Uva di Subbiano 2026. Foto di Felice Rogialli.

Subbiano, carri, uva e schiuma: la Festa dell’Uva nelle foto di Felice Rogialli

Carri allegorici, musica, costumi e strade affollate: la Festa dell’Uva di Subbiano raccontata negli scatti di Felice Rogialli.

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Subbiano, carri, uva e schiuma: la Festa dell’Uva nelle foto di Felice Rogialli

Carri allegorici, musica, costumi e strade affollate: la Festa dell’Uva di Subbiano raccontata negli scatti di Felice Rogialli.

Subbiano ha celebrato la Festa dell’Uva con carri, musica, costumi, balli e una buona dose di confusione organizzata: quella che, nelle feste di paese, significa semplicemente che la gente si sta divertendo.

Le strade si sono riempite di figuranti, trattori addobbati, bande e gruppi in costume, tra richiami alla vendemmia e invenzioni decisamente più libere. Una festa popolare rimasta fedele al proprio spirito: stare insieme, fare rumore e ricordarsi che per animare un paese servono più persone che comunicati stampa.

La giornata rivive nella galleria fotografica di Felice Rogialli, che ha seguito il corteo e raccolto volti, colori e momenti della manifestazione.

 

La galleria fotografica

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