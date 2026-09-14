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Vigili del Fuoco impegnati nel soccorso di due escursionisti a Capolona
L’intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero dei due escursionisti dispersi in località Casavecchia, nel comune di Capolona.

Capolona, due escursionisti stranieri si perdono nei boschi: recuperati dai Vigili del Fuoco

Casavecchia. Rintracciati grazie alle coordinate comunicate al 115, sono stati recuperati in buone condizioni di salute.

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Capolona, due escursionisti stranieri si perdono nei boschi: recuperati dai Vigili del Fuoco

Casavecchia. Rintracciati grazie alle coordinate comunicate al 115, sono stati recuperati in buone condizioni di salute.

Due escursionisti stranieri sono stati soccorsi nella serata di domenica 13 settembre dai Vigili del Fuoco dopo aver perso l’orientamento in località Casavecchia, nel comune di Capolona.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Bibbiena del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

I due escursionisti sono riusciti a mettersi in contatto con la sala operativa del 115 e a comunicare le proprie coordinate. Grazie alla posizione fornita, i Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzarli e a raggiungerli.

Entrambi sono stati recuperati in buone condizioni di salute e non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario.

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