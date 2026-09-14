Due escursionisti stranieri sono stati soccorsi nella serata di domenica 13 settembre dai Vigili del Fuoco dopo aver perso l’orientamento in località Casavecchia, nel comune di Capolona.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Bibbiena del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

I due escursionisti sono riusciti a mettersi in contatto con la sala operativa del 115 e a comunicare le proprie coordinate. Grazie alla posizione fornita, i Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzarli e a raggiungerli.

Entrambi sono stati recuperati in buone condizioni di salute e non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario.