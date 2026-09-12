Nella stessa giornata due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 nel territorio aretino, prima a Castiglion Fiorentino e successivamente nel comune di Civitella in Val di Chiana.

Il primo intervento è scattato alle 3.02 sulla SR71, all’altezza di Castiglion Fiorentino, dove due automobili si sono scontrate e una delle vetture si è ribaltata.

L’uomo che si trovava all’interno dell’auto ribaltata è stato soccorso dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino e trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cortona e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Il secondo incidente si è verificato alle 14.30 in via Vecchia Senese, in località Albergo, nel comune di Civitella in Val di Chiana.

Un ciclista di 61 anni è stato investito da un’autovettura. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino e l’elisoccorso Pegaso 2.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Siena in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, ai quali spettano gli accertamenti sulla dinamica dell’investimento.