Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 71 nel comune di Subbiano, dove un’auto alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, que hanno rapidamente domato l’incendio e proceduto alla messa in sicurezza del veicolo, ormai quasi completamente distrutto.
Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.
Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata affidata al soccorso stradale per la rimozione del mezzo.
Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
Auto a metano in fiamme sulla SR71 a Subbiano, nessun ferito
L’intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha evitato il peggio: il mezzo completamente avvolto dalle fiamme è stato messo in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri
-
Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 71 nel comune di Subbiano, dove un’auto alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme.
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal