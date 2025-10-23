Auto a metano in fiamme sulla SR71 a Subbiano, nessun ferito

Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 71 nel comune di Subbiano, dove un’auto alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, que hanno rapidamente domato l’incendio e proceduto alla messa in sicurezza del veicolo, ormai quasi completamente distrutto.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata affidata al soccorso stradale per la rimozione del mezzo.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.