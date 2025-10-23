17.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 23, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaAuto a metano in fiamme sulla SR71 a Subbiano, nessun ferito

Auto a metano in fiamme sulla SR71 a Subbiano, nessun ferito

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha evitato il peggio: il mezzo completamente avvolto dalle fiamme è stato messo in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri

Redazione
By Redazione

-

Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 71 nel comune di Subbiano, dove un’auto alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, que hanno rapidamente domato l’incendio e proceduto alla messa in sicurezza del veicolo, ormai quasi completamente distrutto.
Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.
Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata affidata al soccorso stradale per la rimozione del mezzo.
Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Articoli correlati:

San Giovanni Valdarno, auto in fiamme: nessun ferito Castiglion Fiorentino, incendio notturno in via Trento: distrutte due auto, paura tra i residenti di Porta Romana Auto in fiamme a Il Riccio: intervengono i Vigili del Fuoco di Arezzo Incendio in A1: auto in fiamme alimentata a gasolio, illeso il conducente Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme Incendio in serra agricola a Cortona: ustionato un uomo, intervento dei Vigili del Fuoco Soccorso a Chiusi della Verna: elicottero Drago VF interviene per infortunato Incidenti e soccorsi in provincia: una vittima sul Pratomagno, tre feriti e un disperso ritrovato

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Passerella del Bagnoro: il comune la progetta nel vuoto!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024