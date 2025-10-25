Ritrovata dopo ore di apprensione una 93enne a Terranuova

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Montevarchi: la donna, infreddolita ma in buone condizioni, è stata tratta in salvo tra la vegetazione.

Momenti di grande apprensione ieri sera in località Comugni, nel comune di Terranuova Bracciolini, dove una donna di 93 anni si era allontanata da casa senza farvi più ritorno.

Il figlio, non vedendola rientrare e con il sopraggiungere dell’oscurità, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto, intorno alle 19:00, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi, che ha dato il via alle ricerche insieme ai Carabinieri.

Dopo un’accurata perlustrazione della zona, i soccorritori hanno udito un flebile richiamo provenire da un’area impervia, tra la fitta vegetazione, a poche centinaia di metri dall’abitazione. Raggiunto il punto segnalato, i pompieri hanno trovato la donna, in buone condizioni di salute ma infreddolita e disorientata.

La 93enne è stata immediatamente soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del 118, che ne hanno verificato le condizioni sul posto. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Montevarchi e la collaborazione dei Carabinieri hanno permesso di chiudere positivamente una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari e residenti della zona.