7.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 6, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaCavallo cade in un fossato a Montecchio: salvato dai Vigili del Fuoco...

Cavallo cade in un fossato a Montecchio: salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona

L’animale era rimasto bloccato in un fossato profondo due metri: i Vigili del Fuoco lo hanno imbracato e riportato in superficie con l’aiuto di un mezzo agricolo

Redazione
By Redazione

-

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel comune di Castiglion Fiorentino, in località Montecchio, per un soccorso animale.

Un cavallo era infatti caduto in un fossato profondo circa due metri e non riusciva più a risalire autonomamente. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha provveduto a imbracare l’animale e, grazie all’ausilio di un mezzo agricolo reperito in loco, è riuscita a sollevarlo e riportarlo sul piano stradale.

L’intervento si è concluso positivamente: il cavallo, una volta tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari presenti sul posto, in buone condizioni.

Articoli correlati:

Incidente stradale a San Firenze: auto si ribalta, conducente estratto dai Vigili del Fuoco Poppi, rottura di una condotta del gas: SR 70 chiusa al traffico. Sul posto Vigili del Fuoco e tecnici Centria Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme Incendio in serra agricola a Cortona: ustionato un uomo, intervento dei Vigili del Fuoco Soccorso a Chiusi della Verna: elicottero Drago VF interviene per infortunato Incidenti e soccorsi in provincia: una vittima sul Pratomagno, tre feriti e un disperso ritrovato Uomo disperso ad Arezzo ritrovato in buone condizioni Calcio a Cortona: 20enne ferito, trasportato d’urgenza a Careggi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Auto si ribalta ad Anghiari sulla Senese-Aretina: due feriti trasportati all’ospedale di Sansepolcro
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024