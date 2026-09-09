È partita la prevendita per Empoli-Arezzo e adesso ci sono anche i primi dati concreti per i tifosi amaranto: il biglietto per la Curva Sud Ospiti costa 26,95 euro.

E qui la puntura viene da sola: a Verona il settore ospiti costava 15 euro, a Empoli siamo a 26,95. Quasi il doppio, per una trasferta molto più vicina. Il derby toscano evidentemente si paga anche al casello, prima ancora di arrivarci.

La vendita risulta attiva sul circuito Vivaticket, ticketing provider ufficiale dell’Empoli FC. Per i residenti nella provincia di Arezzo è indicato l’obbligo della Fidelity Card. Al momento risultano disponibili i settori Curva Sud Ospiti 3 e Curva Sud Ospiti 4.

La partita è in programma venerdì 11 settembre alle ore 19 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.

L’apertura arriva dopo un’attesa protrattasi fino a ridosso della gara. L’Empoli aveva comunicato il 7 settembre la fase di prevendita riservata ai possessori della Fidelity Card Empoli Member, precisando che prezzi e modalità per la Curva Sud Ospiti sarebbero stati comunicati successivamente.

Quel “successivamente” alla fine è arrivato: per gli amaranto il conto è di 26,95 euro e, per chi risiede nella provincia di Arezzo, serve la Fidelity Card.

Per l’acquisto online è inoltre necessario indicare un documento di identità dal quale risulti la residenza. L’Empoli aveva già ricordato che la patente di guida non è considerata idonea a questo scopo perché non riporta la residenza.

Restano da verificare nel comunicato definitivo della società eventuali ulteriori prescrizioni e il termine esatto della vendita per il settore ospiti. Per normativa, normalmente la prevendita ospiti termina alle 19 del giorno precedente la gara, ma su questo punto attendiamo l’indicazione specifica per Empoli-Arezzo.

Dopo giorni passati a chiedersi quando sarebbero usciti i biglietti, dunque, comincia finalmente la seconda partita: quella con Vivaticket, password, documenti e Fidelity. Il pallone rotolerà venerdì; la burocrazia, come al solito, è già scesa in campo.

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