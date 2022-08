Riccardo: da demolitore a edificatore!

E’ proprio vero che al peggio non vi è mai fine.

In questa lunga agonia, iniziata lo scorso gennaio, il pensionato Riccardo una ne pensa, ma cento ne fa; leggendo il quotidiano di questa mattina si apprende dell’edificazione di una nuova chiesa in quel di Castelnuovo Berandenga, paese agli estremi confini della Diocesi già in provincia di Siena, per un investimento di 3 milioni di euro e, si precisa anche che, il 75 per cento del finanziamento sarà a carico della Cei, la parte restante spetta alla Diocesi.

Fin qui la cronaca.

Prima di esporvi la nostra riflessione vi raccontiamo qual è l’immagine che ci si è stagliata davanti ai nostri occhi nell’apprendere la notizia, Riccardone tutto gaudente libra verso il cielo la possente mole corporale stendendo le braccia al cielo nel mentre farfuglia: “ce l’ho fatta, ce l’ho fatta, alla faccia di Ciuffino che non ha fatto decollare il progetto di una nuova chiesa in zona Santa Croce”.

Quadro di giubilo più che verosimile!

Veniamo ora alla riflessione.

Una riflessione terra terra, che anche un bimbo appena scolarizzato è in grado di produrre. In questi anni abbiamo assistito non ad un popolamento, ma ad un pesante spopolamento di fedeli.

E’ sotto gli occhi di tutti la triste realtà.

Egli ha allontanata dalla Chiesa il suo popolo ed ha castigato, umiliato, spostato e allontanato tutti quei sacerdoti che gli facevano ombra e che erano amata dai fedeli.

Le nostre Chiese sono vuote, e questo è accaduto grazie a questo signore che, come abbiamo sempre detto, non è stato un pastore ma un demolitore.

Egli vuol costruire una nuova chiesa per passare alla storia di questa Diocesi, non per rendere un servizio ai fedeli.

E poi, una nuova struttura di notevoli proporzioni per un insediamento modesto.

Insomma, siamo sempre più basiti.

Infine il 25 per centro di 3 milioni sono a carico della Diocesi ossia 750mila euro che non sono pochi in questi tempi di magra.

E speriamo che questo sia davvero l’ultimo regalino di Riccardo il pensionato.

Link correlati:



Riccardo va in montagna

Riccardo e l’elogio alla patata Video

Ah Ricca’ facci capi’, il risarcimento come lo paghi?

Bye Bye Ricca’

Ah Ricca’ e le casse come son messe?

La carezza dell’ipocrita Riccardo

Riccardo l’ha fatta fuori dal vasino Video

Mi dispiace ma io sò io e voi non siete un cazzo…

Uno, due, tre…e io pago!

Riccardo continua a pulire. Epurazione o dimissioni? Chi lo sa?

Il pensionato e le pulizie pasquali, foto

Lo chaffeur

Il cadeau di S.E.