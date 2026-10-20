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Biblioteca Città di Arezzo, capofila della Rete Documentaria Aretina
La Biblioteca Città di Arezzo, capofila della rete che promuove il festival Scrittori in Circolo.

Scrittori in Circolo, al via gli incontri gratuiti nelle biblioteche della provincia di Arezzo

Partita oggi 20 ottobre la seconda edizione del festival: oltre venti incontri gratuiti in undici biblioteche della provincia di Arezzo, fino a febbraio 2027.

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Scrittori in Circolo, al via gli incontri gratuiti nelle biblioteche della provincia di Arezzo

Partita oggi 20 ottobre la seconda edizione del festival: oltre venti incontri gratuiti in undici biblioteche della provincia di Arezzo, fino a febbraio 2027.

Ha preso il via oggì 20 ottobre la seconda edizione di “Scrittori in Circolo”, il festival della Rete Documentaria Aretina che fino a febbraio 2027 porterà autori, giornalisti e lettori nelle biblioteche della provincia di Arezzo. In programma oltre venti incontri a ingresso gratuito in undici biblioteche, con un calendario costruito anche grazie ai gruppi di lettura del territorio.

Il primo appuntamento si è svolto oggi  20 ottobre, alle 17.30, a Palomar – Casa della cultura di San Giovanni Valdarno. Ascanio Celestini presenterà “Pasolini – una vita, anzi due”, pubblicato da Laterza: un’occasione per tornare sull’opera e sull’attualità di Pier Paolo Pasolini. Sempre a Palomar, domenica 1° novembre alle 17.30, arriverà Barbara Baraldi con “La stanza dei Tarocchi”.

La Biblioteca Città di Arezzo è capofila della rete che promuove l’iniziativa. Dopo la prima stagione, la rassegna riparte con un programma diffuso che mette al centro le biblioteche come luoghi di incontro, non soltanto di prestito. Un concetto persino rivoluzionario, in un’epoca in cui si discute molto e si legge spesso soltanto il titolo.

Gli autori nei comuni aretini. Ad Arezzo sono attesi Gianni Riotta e Laura Morante a gennaio, oltre a Myrta Merlino in una data ancora da definire. A Bibbiena è previsto Andrea Vitali; Castiglion Fiorentino ospiterà Rachel Cockerell, protagonista anche a Pratovecchio Stia. A Civitella in Val di Chiana arriveranno Elena Molini e Alaa Faraj.

A Montevarchi sono annunciati Daniele Mencarelli, Giampaolo Simi, Matteo Manca e Marco Amerighi. Castelfranco Piandiscò accoglierà Elena Molini, mentre a Poppi sono previsti Alaa Faraj e Ben Pastor. Il programma di Pratovecchio Stia comprenderà anche Wu Ming, Gianni Riotta, Cosimo di Bari, conosciuto come Uppa, Carmen Pellegrino e Matteo Nucci.

San Giovanni Valdarno, oltre ad Ascanio Celestini, ospiterà Barbara Baraldi. A Sansepolcro saranno protagonisti Anna Pavignano e Daniele Mencarelli, mentre a Terranuova Bracciolini è atteso Paolo Milone.

«Una rassegna arrivata alla seconda edizione dimostra che non si tratta di un evento occasionale», osserva Natalie Dentini, assessora alla Cultura del Comune di Arezzo, sottolineando il ruolo dei circoli di lettura e l’importanza dell’ingresso libero. L’assessora regionale Cristina Manetti evidenzia invece la capacità delle biblioteche di diventare spazi di partecipazione e di portare la cultura anche nei centri più piccoli.

Il festival è organizzato con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo e dei gruppi di lettura e con il sostegno della Regione Toscana. Tutti gli incontri sono gratuiti. Per conoscere le date dei singoli appuntamenti, gli orari e gli aggiornamenti è possibile consultare arezzo.biblioteche.it.

Per l’avvio della rassegna, il Comune di San Giovanni Valdarno conferma l’incontro con Celestini il 20 ottobre alle 17.30 e quello con Baraldi il 1° novembre alla stessa ora.

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