Pioggia di medaglie per l’Alga Atletica Arezzo: venti podi in un solo pomeriggio

Giornata trionfale per l’Alga Atletica Arezzo, protagonista allo stadio “Tenti” con un bottino complessivo di venti medaglie tra i Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti, la quarta tappa del circuito Esordiadi e le gare di contorno riservate agli Assoluti.

Cinque ori, nove argenti e sei bronzi hanno premiato l’impegno della società aretina in una manifestazione che ha riunito atleti di tutte le età e categorie, trasformandosi in una vera festa dell’atletica leggera, tra velocità, salti e lanci.

La prestazione più brillante porta la firma di Mattia Falciani (classe 2012), che si è imposto nei 150 piani con 19.1 secondi e soprattutto nel salto in alto Ragazzi, dove ha stabilito il nuovo record provinciale con un salto di 1,70 metri, a soli due centimetri dal primato regionale.

Tra le Cadette, applausi per Lisa Rossi (2011), vincitrice nel getto del peso con 7.77 metri e terza nel salto in alto con 1.20 metri.

Sul podio anche Isabella Mencarelli (2012), seconda nei 60 piani con 8.8 secondi e nel vortex con 28.11 metri; Agnese Marraghini (2011), seconda nei 600 metri con 1:59.2; Arianna Silvestri (2011), argento nel salto in alto con 1.30; Ginevra Tigliè (2010), seconda nei 150 piani con 20.2; Anna Bigiarini (2010), bronzo nel peso con 7.21; Matteo Cartocci (2011), bronzo nei 150 piani con 18.2; e Fabio Marcaccioni (2012), terzo nel vortex con 25.50.

Le nuove leve dell’Alga Atletica Arezzo hanno brillato nelle Esordiadi, dove Samuel Basso (2015) ha conquistato l’oro nel biathlon Esordienti A (salto in lungo e 50 piani). Ottimi risultati anche per Allegra Tiezzi (2014), seconda tra le Esordienti B, e per i piccoli del 2018: Filippo Dini e Anna Erca secondi, Isabella Cari e Leonardo Del Gamba terzi negli Esordienti C.

Nel programma riservato agli Assoluti, infine, doppietta aretina nei 100 piani con Matteo Bernardini (2007) primo in 11.3 secondi e Lorenzo Fazzi (2006) secondo in 11.5.

Una giornata da ricordare per l’Alga Atletica Arezzo, capace di coniugare risultati sportivi, entusiasmo e valorizzazione dei giovani talenti del territorio.