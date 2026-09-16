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Mezzi di soccorso del 118 durante un intervento per incidente stradale nell'Aretino
Immagine di repertorio dei soccorsi del 118 nell'Aretino.

Due interventi del 118: incidente a Monterchi e pedone investito ad Arezzo, grave un 89enne

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Due interventi del 118: incidente a Monterchi e pedone investito ad Arezzo, grave un 89enne

Due interventi del 118 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, tra Monterchi e Arezzo.

Il primo è avvenuto alle 15.20 sulla SS73, nel comune di Monterchi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 73 anni, trasportata all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Pochi minuti dopo, alle 15.30 ad Arezzo, in via Alfieri, il 118 è intervenuto per l’investimento di un pedone.

Un uomo di 89 anni è stato soccorso e successivamente trasferito con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l’auto infermierizzata di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la Polizia municipale.

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