Due interventi del 118 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, tra Monterchi e Arezzo.

Il primo è avvenuto alle 15.20 sulla SS73, nel comune di Monterchi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 73 anni, trasportata all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Pochi minuti dopo, alle 15.30 ad Arezzo, in via Alfieri, il 118 è intervenuto per l’investimento di un pedone.

Un uomo di 89 anni è stato soccorso e successivamente trasferito con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l’auto infermierizzata di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la Polizia municipale.