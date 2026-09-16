Bambina di due anni cade dal secondo piano a Ponticino: è grave al Meyer

Grave incidente nel pomeriggio a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove una bambina di due anni e mezzo è precipitata dal balcone di un’abitazione.

Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa, la piccola sarebbe caduta dal secondo piano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e sono stati attivati i soccorsi.

Dopo le prime cure, la bambina è stata trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La dinamica dell’accaduto è in corso di ricostruzione. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla caduta.