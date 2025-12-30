Bimbo di 10 anni cade dal secondo piano: ricoverato in gravi condizioni al Meyer

Un bambino di 10 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze dopo una caduta dal secondo piano avvenuta nella mattinata di oggi ad Arezzo.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 8 in via Tortaia, dove il minore, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato accidentalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza al presidio pediatrico fiorentino. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta.

Le condizioni del bambino sono giudicate serie e resta sotto stretta osservazione medica.

La notizia è in aggiornamento.