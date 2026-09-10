Via Fiorentina, da 3 a 13 milioni: il cantiere cresce più in fretta della strada

Il cantiere di Via Fiorentina torna al centro dello scontro politico aretino. E stavolta non tanto per una buca, una deviazione o un cartello, quanto per due numeri che messi uno accanto all’altro fanno venire voglia di ricontrollare la calcolatrice: 3 milioni e 13 milioni di euro.

Secondo ORA! Il Coraggio dell’Ovvio, le risposte fornite nell’ultimo Consiglio comunale alle interrogazioni del polo delle liste civiche avrebbero evidenziato un aumento dei costi dell’opera da circa 3 a 13 milioni di euro, senza però indicare una data certa per la conclusione dei lavori.

Insomma, il preventivo avrebbe trovato la quarta, mentre il cronoprogramma pare ancora alla ricerca della prima.

ORA! annuncia quindi il proprio sostegno alla proposta avanzata dai capigruppo Marco Donati di Progetto Civico Arezzo, Fabio Buricchi di Scelgo Arezzo e Alessandro Meucci di Con Arezzo – lista frazioni, che chiedono l’istituzione di una Commissione speciale sul cantiere di Via Fiorentina.

Obiettivo: capire tempi, costi effettivi e andamento di un intervento che, nelle parole del partito, sarebbe ormai diventato una vera e propria “odissea”.

Il riferimento politico è anche agli annunci fatti in passato dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, che, ricorda ORA!, aveva prospettato la conclusione dei lavori nell’arco di un anno.

Il problema è che quando si parla di cantieri pubblici il concetto di “anno” può assumere sfumature filosofiche che Einstein, modestamente, non aveva previsto.

Il referente provinciale di ORA!, Jacopo Acquarelli, e il delegato regionale Marco Teci chiedono ora spiegazioni puntuali.

«Le risorse pubbliche sono i sacrifici dei cittadini e non possono sparire in cantieri eterni e rincari record», affermano nel comunicato.

Per ORA! è necessario chiarire «cosa non abbia funzionato, le spese reali sostenute e quando l’opera sarà terminata», sostenendo che la città abbia diritto a risposte immediate.

La richiesta di una commissione speciale nasce quindi dalla volontà di mettere sotto la lente l’intera vicenda: progetto, varianti, costi, tempi e soprattutto quella creatura mitologica della pubblica amministrazione chiamata data di fine lavori.

Perché ad Arezzo, almeno secondo l’opposizione, Via Fiorentina rischia di diventare qualcosa di più di una strada.

Un’esperienza esistenziale.

Parti da una rotatoria giovane e piena di speranze, attraversi transenne, deviazioni e cronoprogrammi, e quando arrivi dall’altra parte tuo figlio ha già preso la patente.

Naturalmente sarà la documentazione amministrativa, se la commissione verrà istituita, a stabilire nel dettaglio come siano evoluti realmente i costi dell’opera, quali somme siano state impegnate e quale sia il calendario aggiornato dei lavori.

Nel frattempo la politica domanda.

Il cantiere, come spesso accade, medita.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e posizioni politiche espresse in un comunicato stampa.