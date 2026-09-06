Sant’Andrea fa cappotto, i vigili quasi: 93% in assemblea

AREZZO – Porta Sant’Andrea ha vinto la 150ª Giostra del Saracino, ha bissato il successo di giugno e ha fatto cappotto.

Nel frattempo, qualche centinaio di metri più in là, c’era un’altra classifica da aggiornare.

Non quella delle Lance d’Oro.

Quella delle presenze sindacali.

Secondo quanto comunicato da Fp Cgil e maggioranza della Rsu del Comune di Arezzo, il 93% dei vigili urbani in servizio, esclusi quelli precettati per garantire i servizi della Giostra, ha partecipato oggi alle due assemblee convocate nella sala di via Montetini, una al mattino e una al pomeriggio.

Insomma, Sant’Andrea ha fatto cappotto. I vigili si sono fermati al 93%.

Per il sette per cento mancante non è previsto spareggio.

Le assemblee si sono svolte proprio nella giornata scelta per la Giostra del Saracino, mentre la città era impegnata fra cortei, cavalli, lance, Fiera Antiquaria, transenne e quel particolare esercizio aretino che consiste nel cercare di capire dove sia ancora consentito passare con la macchina.

Il risultato sindacale, almeno secondo gli organizzatori, è stato piuttosto netto.

“È stata una risposta importante – spiegano – che conferma la forte attenzione di tutti i dipendenti alla vertenza aperta con il Comune di Arezzo”.

Fp Cgil e maggioranza Rsu chiedono adesso che l’Amministrazione apra un tavolo sindacale per affrontare le questioni sollevate nelle ultime settimane.

Ed è qui che la giornata assume una certa eleganza tutta aretina.

In Piazza Grande otto giostratori sono riusciti a trovare il centro del Buratto.

In via Montetini, invece, sindacati e Comune stanno ancora cercando il centro del tavolo.

La vertenza, peraltro, arrivava a una domenica già parecchio movimentata. Il CSA RAL aveva proclamato per oggi uno sciopero di 24 ore della Polizia municipale, mentre Fp Cgil e maggioranza Rsu avevano scelto la strada delle assemblee. Cisl Fp e Uil Fpl avevano invece contestato entrambe le iniziative nel giorno della Giostra, chiedendo di privilegiare il confronto.

Quindi, ricapitolando la domenica aretina:

Sant’Andrea porta a casa la Lancia d’Oro.

Fp Cgil e Rsu portano a casa il 93%.

Il Comune, per ora, dovrebbe portare il tavolo.

Possibilmente con quattro gambe.

Perché la vertenza è già abbastanza traballante da sola.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.