L’oroscopo dell’Ortica: le stelle rientrano dalle ferie, i problemi erano già tornati

Dal 17 al 23 agosto il cielo cambia registro: il Sole conclude il passaggio nel Leone ed entra in Vergine sabato 22 agosto. Tradotto dal linguaggio degli astrologi a quello delle persone normali: la settimana comincia ancora in ciabatte, ma finisce con qualcuno che domanda dove avete messo le ricevute.

Tra amori sotto l’ombrellone, portafogli dimagriti e rientri traumatici, le stelle dell’Ortica hanno esaminato il firmamento. Non hanno trovato soluzioni, ma almeno hanno individuato i colpevoli.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Partite convinti di poter sistemare ogni cosa con una telefonata, due ordini e una discreta dose di prepotenza. Il problema è che dall’altra parte potrebbero aver spento il telefono. In amore abbassate il volume: non tutte le discussioni devono finire come un consiglio comunale. Sul lavoro arriva una questione rimandata prima di Ferragosto, ancora viva e parecchio arrabbiata.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: promettere “ci penso io” senza aver capito di cosa si parla.

Voto: 6, perché la prudenza non sarà il vostro forte, ma nemmeno lo è mai stata.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Avete trascorso Ferragosto difendendo il frigorifero e ora siete pronti a difendere anche il conto corrente. Fate bene: qualcuno potrebbe proporvi un affare irripetibile, soprattutto perché nessuno sano di mente vorrebbe ripeterlo. In amore cercate stabilità, coccole e possibilmente una cena pagata da altri. Il fine settimana vi restituisce concretezza e una digestione quasi civile.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: acquistare l’ennesimo oggetto “indispensabile” visto sui social.

Voto: 7, con ricevuta fiscale.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parlate molto, raccontate tutto e alla fine non ricordate più quale versione avete dato a chi. Mercurio vi aiuta a mettere ordine nella comunicazione, sempre che riusciate a interrompervi. Nel lavoro una buona intuizione può aprire una porta; controllate soltanto che non sia quella del ripostiglio. In amore torna la voglia di leggerezza, ma non scambiate la leggerezza con la latitanza.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: i vocali superiori ai tre minuti, punibili dalle stelle e dagli amici.

Voto: 7 e mezzo, diviso fra le vostre due personalità.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Siete ancora emotivamente fermi alla sera di Ferragosto, quando qualcuno non ha risposto al messaggio ma risultava online. Basta indagini: neppure la Polizia postale potrebbe restituirvi la serenità. La metà della settimana porta intuizioni utili e chiarimenti familiari. Sul lavoro procedete senza caricarvi anche i problemi di chi ha fatto ferie più lunghe delle vostre.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: interpretare ogni punto finale come una dichiarazione di guerra.

Voto: 6 e mezzo, più una tisana.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole resta nel vostro segno fino a sabato e voi intendete sfruttare ogni minuto come se fosse l’ultimo comizio prima delle elezioni. Fascino alto, modestia dispersa. In amore potete conquistare, riconquistare o almeno ottenere un “vediamo”. Nel lavoro arriva il momento di trasformare le grandi dichiarazioni in qualcosa di concreto: purtroppo gli applausi non valgono come fattura.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: entrare in una stanza aspettandovi una standing ovation.

Voto: 8, attribuito direttamente da voi stessi.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Sabato il Sole entra nel vostro segno e finalmente l’universo ricomincia a compilare i moduli nel modo corretto. Prima, però, dovrete attraversare qualche giornata di confusione, ritardi e persone che rispondono “facciamo più avanti”. In amore smettete di correggere il partner come una bozza piena di refusi. Sul lavoro siete pronti a rimettere ordine, compresi i cassetti che nessuno vi aveva chiesto di aprire.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: preparare a Ferragosto il programma dettagliato per Natale.

Voto: 8,4, perché avete già controllato i decimali.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Venere vi rende affascinanti, diplomatici e capaci di sorridere anche quando vorreste tirare una sdraio. Lunedì promette incontri, intese e qualche soddisfazione personale. Venerdì, però, arriva la prova dei fatti: una relazione o una collaborazione chiede chiarezza. Dovrete decidere, parola che vi provoca più ansia di un menù con centoventi pizze.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: rispondere “per me è uguale” e poi lamentarvi della scelta.

Voto: 8 meno, in attesa di deliberazione.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna vi consegna un paio di giornate intense, magnetiche e leggermente inquietanti: insomma, il vostro ambiente naturale. In amore avete fiuto, ma non trasformate una relazione in un interrogatorio con lampada puntata negli occhi. Nel lavoro potete scoprire una cosa che altri speravano restasse nascosta. Usate l’informazione con intelligenza, non come una bomba a mano durante l’aperitivo.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: dire “non sono geloso, però…” seguito da quarantacinque domande.

Voto: 7, con accesso riservato

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Siete tra i favoriti della settimana e, naturalmente, lo farete sapere anche a chi non ve lo ha chiesto. Occasioni interessanti sul lavoro e movimento nei rapporti, soprattutto tra giovedì e venerdì. Avete entusiasmo, idee e voglia di partire: controllate soltanto di non aver lasciato a casa portafoglio, documenti e senso della misura.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: prenotare un viaggio mentre state ancora pagando quello precedente.

Voto: 9, ma senza diritto di montarvi la testa.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Per voi le ferie sono quel periodo nel quale continuate a pensare al lavoro da un posto più costoso. La settimana vi chiede pazienza, soprattutto nei rapporti: non potete gestire gli affetti con un foglio di calcolo e una scadenza trimestrale. Sabato il Sole in Vergine vi restituisce concretezza e vi rimette in carreggiata. Finalmente qualcuno parlerà la vostra lingua: quella dei fatti.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: convocare una riunione familiare con ordine del giorno.

Voto: 6 e mezzo all’inizio, 8 nel finale.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Avete un’idea rivoluzionaria ogni mezz’ora. Il guaio è che le precedenti ventinove sono ancora parcheggiate in soggiorno. La settimana favorisce contatti, amicizie e progetti fuori dagli schemi. In amore cercate libertà, ma ricordate che sparire tre giorni non è indipendenza: è cattiva educazione con una buona campagna pubblicitaria.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: spiegare agli altri che non possono capire perché sono “troppo convenzionali”.

Voto: 8, trasmesso dal futuro.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Avvertite ogni vibrazione dell’universo, compreso il vicino che trascina una sedia alle sette del mattino. La settimana vi rende sensibili e intuitivi, ma sabato il Sole entra nel segno opposto della Vergine e domanda concretezza. I sogni vanno benissimo; ogni tanto, però, bisogna anche rispondere alle e-mail. In amore non idealizzate chi vi manda un cuore: potrebbe averlo inviato per sbaglio.



Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: prendere decisioni definitive dopo una canzone triste.

Voto: 6,5, avvolto nella nebbia.

La settimana comincia con l’estate ancora apparecchiata e termina con la Vergine che arriva a sparecchiare, contare i bicchieri e domandare chi abbia lasciato tutto quel sudicio.

Sagittario, Bilancia e Acquario possono approfittare di un cielo più generoso. Vergine e Toro ritrovano terreno solido nel fine settimana. Ariete, Capricorno e Pesci dovranno usare pazienza, prudenza e, se disponibile, il tasto “silenzia notifiche”.

Per tutti gli altri vale la consueta regola dell’oroscopo dell’Ortica: se va bene era scritto nelle stelle; se va male, sicuramente è colpa dell’amministrazione comunale.