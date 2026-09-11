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Atleti della Chimera Nuoto alla Romito Swim Race 2026
Gli atleti della Chimera Nuoto alla Romito Swim Race di Quercianella. Foto fornita dalla società.

Chimera Nuoto, l’estate finisce a bracciate: sei medaglie alla Romito Swim Race

Tre ori, due argenti e un bronzo per la società aretina nel miglio marino di Quercianella. Doppietta tra le Ragazze con Adele Napoli e Anna Magi, successi anche per Sofia Napoli e Bernardo Cerofolini.

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Chimera Nuoto, l’estate finisce a bracciate: sei medaglie alla Romito Swim Race

Tre ori, due argenti e un bronzo per la società aretina nel miglio marino di Quercianella. Doppietta tra le Ragazze con Adele Napoli e Anna Magi, successi anche per Sofia Napoli e Bernardo Cerofolini.

La Chimera Nuoto torna dalla pausa estiva con sei medaglie conquistate in mare alla Romito Swim Race di Quercianella, nel Livornese. I nove atleti del Palazzetto del Nuoto di Arezzo hanno affrontato il miglio marino da 1.852 metri in stile libero, chiudendo la prova con tre primi posti, due secondi e un terzo.

Sei medaglie, sei nomi da mettere bene in evidenza. La Chimera Nuoto ha raccolto tre ori, due argenti e un bronzo nel miglio marino di Quercianella.

🥇 Adele Napoli (2012) – oro tra le Ragazze
🥈 Anna Magi (2013) – argento tra le Ragazze
🥇 Sofia Napoli (2010) – oro tra le Juniores
🥈 Leonardo Rossi (2007) – argento tra i Cadetti
🥉 Emma Becucci (2011) – bronzo tra le Juniores
🥇 Bernardo Cerofolini (2013) – oro tra gli Esordienti A

Da segnalare anche il quarto posto di Giulia Gianquitto tra le Ragazze, il quarto di Dorothy Napoli (2015) e il quinto di Viola Cenciarelli (2014) tra gli Esordienti A.

Un rientro alle gare tutt’altro che prudente, insomma: mentre molti a settembre cercano ancora di ricordarsi dove hanno messo la sveglia, i nuotatori aretini hanno preferito ricominciare direttamente con 1.852 metri di mare.

«La Romito Swim Race ha rinnovato un appuntamento di richiamo nazionale che ha richiesto una combinazione tra tecnica, determinazione e resistenza per superare le avversità delle acque libere e aperte: i risultati ottenuti dai nostri ragazzi sono un buon punto di partenza dopo la pausa estiva», spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto.

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