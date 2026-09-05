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Preparativi per la cena propiziatoria di Porta Crucifera con Mario Francoia, Matteo Bruni e Gianmatteo Marmorini impegnati a pelare le patate.
Il capitano Mario Francoia con i giostratori Matteo Bruni e Gianmatteo Marmorini impegnati nella pelatura delle patate durante i preparativi per la cena propiziatoria di Porta Crucifera

A Porta Crucifera la Giostra comincia dalle patate: capitano e giostratori col coltello in mano

Preparativi in corso per la cena propiziatoria di questa sera: Mario Francoia, Matteo Bruni e l’esordiente Gianmatteo Marmorini impegnati nella pelatura delle patate. Prima della lancia, insomma, tocca al tubero.

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A Porta Crucifera la Giostra comincia dalle patate: capitano e giostratori col coltello in mano

Preparativi in corso per la cena propiziatoria di questa sera: Mario Francoia, Matteo Bruni e l’esordiente Gianmatteo Marmorini impegnati nella pelatura delle patate. Prima della lancia, insomma, tocca al tubero.

A Porta Crucifera fervono i preparativi per la cena propiziatoria di questa sera e, prima dei tavoli pieni e dei cori di quartiere, c’è da affrontare una delle prove più antiche e spietate della vigilia: pelare le patate.

Nella foto si vedono all’opera il capitano Mario Francoia, il giostratore Matteo Bruni e Gianmatteo Marmorini, che domani farà il suo esordio sulla lizza.

Altro che strategie segrete e riunioni a porte chiuse: a Colcitrone, almeno per qualche minuto, il problema principale è stato togliere la buccia senza lasciare mezza patata attaccata al coltello.

Un’immagine semplice che racconta bene il clima della vigilia: contradaioli, capitano e giostratori tutti insieme nei preparativi della serata che precede la Giostra.

Poi arriveranno la cena, i brindisi, le raccomandazioni, gli scongiuri e inevitabilmente qualcuno che sa già quale sarà il punteggio di domani.

Per ora, però, le patate sono salve. O quasi.

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