La Chimera Nuoto brilla alla Romito Swim Race: oro per Beoni e argento per Napoli

La società aretina conquista un oro e un argento nel “miglio marino” di Quercianella con le giovani Beoni e Napoli

Dalle corsie del Palazzetto del Nuoto alle acque libere del mare. La Chimera Nuoto ha partecipato con cinque atlete alla sesta edizione della Romito Swim Race di Quercianella (Livorno), cimentandosi nella sfida del “miglio marino” insieme a quasi duecento concorrenti provenienti da tutta la Toscana e dal resto d’Italia. La società aretina ha concluso la manifestazione con un bilancio di prestigio: un oro e un argento.

Sofia Napoli

Il titolo più importante porta la firma di Matilde Beoni (classe 2013), che si è imposta nella categoria Esordienti A, conquistando la medaglia d’oro. A salire sul podio è stata anche Sofia Napoli (2010), autrice di un’eccellente prova che le è valsa l’argento nelle Juniores. Per lei si tratta di un ulteriore traguardo in una stagione di altissimo livello, già arricchita da dieci medaglie ai campionati italiani giovanili e dalla convocazione nella nazionale giovanile per l’EYOF – European Youth Olympic Festival in Macedonia.

A completare il gruppo della Chimera Nuoto sono state Giulia Gianquitto, Adele Napoli e Djulietta Rosca, che hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito di squadra, confermando il percorso di crescita tecnica intrapreso. La partecipazione alla Romito Swim Race ha offerto all’intera squadra un banco di prova impegnativo, tra mare aperto e resistenza, fornendo importanti indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

